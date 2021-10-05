 

«Единая Россия» намерена возглавить более половины комитетов Госдумы

05.10.2021, 20:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа совместном заседании бюро высшего и генерального советов «Единой России» был подготовлен перечень из 17 кандидатур от партии на должности руководителей комитетов Госдумы восьмого созыва.

О соответствующем решении партии информирует ТАСС.

Отмечается, что глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы нового созыва Александр Жуков ранее сообщил, что всего в Госдуме восьмого созыва будет создано 32 комитета. В Госдуме седьмого созыва работало 26 комитетов, представители «Единой России» возглавляли половину из них.

Ранее «Единая Россия» на заседании генсовета партии рекомендовала выдвинуть кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва.



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