 

Замглавы тюменского УФСИН заподозрили в коррупции

05.10.2021, 20:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗаместителя руководителя управления ФСИН по Тюменской области подозревают в коррупционных преступлениях, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы заместитель начальника УФСИН РФ по Тюменской области получал взятки в виде денег и иного имущества от руководителя коммерческих организаций, способствуя в заключении государственных контрактов с учреждением на закупку ингредиентов для производства киселя  по заведомо завышенным ценам», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Он обеспечивал беспрепятственную приемку поставляемых ингредиентов и своевременное перечисление на расчетные счета коммерческих структур оплаты в рамках контрактов.

Общая сумма взяток составила более 370 тыс. рублей.

Замначальника УФСИН подозревают в двух эпизодах получения взятки, двух эпизодах взятки в значительном размере и крупном размере.

Следователи проводят следственные действия по сбору и закреплению доказательств, выясняются другие эпизоды преступной деятельности. Подозреваемый задержан, вину признает. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей, оперативных сотрудников РУ ФСБ РФ по региону, а также ОСБ УФСИН РФ по Тюменской области.



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