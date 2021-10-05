 

Euronews – при наводнении в Марселе неубранный мусор заполонил улицы и попал в море

05.10.2021, 20:24, Новости дня
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Жители французского Марселя разбирают завалы на улицах после наводнения, вызванного сильнейшими ливнями. Ситуацию осложняет забастовка работников коммунальных служб, из-за чего груды неубранного мусора были потоками воды разнесены по всем улицам, заблокировав канализационные стоки. Также много мусора унесло в море, передаёт Euronews.

Жители французского Марселя разбирают завалы и наводят порядок после наводнения, вызванного сильнейшими ливнями. За несколько часов здесь выпало около трёх месячных норм осадков — до 180 миллиметров воды.

В связи со сложившейся обстановкой в некоторых учебных заведениях были отменены занятия. Жителям города рекомендовали не покидать свои дома.

МУЖЧИНА: Я проснулся и хотел прокатиться на велосипеде. Но здесь было примерно 70 сантиметров воды — настоящая река! 

ЖЕНЩИНА: Весь мусор, накопленный и сваленный в кучу потоком воды, сегодня утром заблокировал трубы и канализацию. 

Некоторые автомобилисты угодили в настоящие водные ловушки: они застряли в машинах на размытых ливнями дорогах. Местами уровень воды доходил людям до пояса. На помощь пострадавшим пришли сотрудники службы спасения.

Ситуация осложняется ещё и тем, что в последние недели в Марселе из-за реформы госслужбы бастовали сборщики мусора — и на улицах скопилось много отходов. Часть из них потоки воды унесли в море. 

Дата выхода в эфир 05 октября 2021 года.



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