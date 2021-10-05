Мнение: Пост-Wikileaks

Пост-Wikileaks

Правительство США предоставило еще одну кладезь офшорных бумаг людям, которые ему не нравятся

Итак, есть еще одна «утечка» бумаг о налоговых сбережениях оффшорных инвестиций от людей , которые не нравятся США :

Секретные сделки и скрытые активы некоторых из самых богатых и влиятельных людей мира были раскрыты в крупнейшей в истории утечке офшорных данных.

Кэш включает 11,9 млн файлов компаний, нанятых богатыми клиентами для создания офшорных структур и трастов в налоговых убежищах, таких как Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановы острова.

Файлы просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в Вашингтоне . Он предоставил доступ к просочившимся данным избранным медиа-партнерам, включая Guardian, BBC Panorama, Le Monde и Washington Post. Более 600 журналистов просмотрели файлы в рамках масштабного глобального расследования.

Документы Pandora представляют собой последнюю – и крупнейшую по объему данных – серию крупных утечек финансовых данных, сотрясавших оффшорный мир с 2013 года.

Утверждается, что документы поступают от 14 офшорных поставщиков юридических услуг, которые позволяют людям скрывать свои деньги и избегать налоговых платежей.

Однако нет намека на то, как были получены эти документы. Кто получил к ним доступ? Как? Какова была для них цепочка поставок? Это полные файлы этих 14 компаний или некоторые были удалены перед публикацией? Какие? Все ли эти файлы аутентифицированы и проверены, или между ними смешан какой-то поддельный материал?

К сожалению, ни один из отчетов об «утечке», которые я прочитал, не ответил на эти вопросы.

Но есть по крайней мере два больших намека на то, что эти «бумаги Пандоры», как и «Панамское досье» пять лет назад и «Райское досье» четыре года назад, являются частью «информационной операции» обычных подозреваемых с "пятью глазами". , секретных служб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

3 июня 2021 года в Белом доме состоялась пресс-конференция старших должностных лиц администрации по вопросам борьбы с коррупцией :

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ: Отлично. Спасибо. Привет всем. Доброе утро и спасибо, что присоединились к звонку сегодня. Я очень рад поговорить со всеми вами о повестке дня президента по борьбе с коррупцией перед тем, как мы сегодня утром развернем меморандум по исследованию национальной безопасности – это NSSM – по борьбе с коррупцией.

…

Итак, меморандумом президент Байден официально провозглашает борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. Это было обязательство, которое он взял на себя во время кампании. И его обещание состояло в том, что он будет уделять приоритетное внимание усилиям по борьбе с коррупцией и внесет дополнительную прозрачность в американские и международные финансовые системы.

Соответствующий меморандум доступен здесь https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/06/03/memorandum-on-establishing-the-fight-against-corruption-as-a-core-united-states-national-security-interest/ . Это довольно коротко. В разделе «Раздел 2: Стратегия» есть несколько интересных моментов:

(c) привлекать к ответственности коррумпированных лиц, транснациональные преступные организации и их пособников, в том числе посредством и, где это уместно, выявления, замораживания и возврата украденных активов посредством более широкого обмена информацией, сбора и анализа разведывательных данных , уголовных или гражданских правоохранительных действий, рекомендаций и санкции или другие органы и, где это возможно и целесообразно, возвращение возвращенных активов в пользу граждан, пострадавших от коррупции;

…

(e) Поддержка и укрепление потенциала гражданского общества, средств массовой информации и других субъектов надзора и подотчетности для проведения исследований и анализа о тенденциях в области коррупции, отстаивать превентивные меры, расследовать и раскрывать факты коррупции, привлекать лидеров к ответственности, информировать и поддерживать усилия правительства по обеспечению подотчетности и реформ, а также работать над созданием для этих субъектов безопасной и открытой операционной среды внутри страны и за рубежом;

f) работать с международными партнерами для противодействия стратегической коррупции со стороны иностранных лидеров, иностранных государственных или аффилированных предприятий, транснациональных преступных организаций и других иностранных субъектов и их внутренних сотрудников, в том числе путем закрытия лазеек, используемых этими субъектами для вмешательства в демократические процессы. в США и за рубежом;

Во вчерашней «утечке» мы видим первую реализацию этой стратегии.

США используют свои разведывательные возможности, то есть взламывают системы офшорных поставщиков услуг, и выборочно передает все, что может оказаться полезным для своей цели, «гражданскому обществу» и средствам массовой информации, которые публикуют (или не публикуют) любую предоставленную им грязь.

В вопросах и ответах на своем брифинге «старшие должностные лица администрации» подтвердили, что это именно то, что они планировали https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/06/03/background-press-call-by-senior-administration-officials-on-the-fight-against-corruption/ сделать :

Q Спасибо за это. Как вы знаете, антикоррупционные активисты периодически призывают правительство США использовать свои различные активы и возможности, включая разведывательное сообщество, для выявления конкретных случаев коррупции за рубежом, для называния имен и позора коррумпированных чиновников – и аргументы, которые они приводят, знакомы, – но также включают, как вы знаете, не только средство сдерживания коррупции, но и возможный вклад в продвижение демократии.

Имеется ли в меморандуме – включает ли программа какие-либо компоненты, связанные с этим?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ: Что я могу сказать по этому поводу, так это то, что меморандум включает компоненты разведывательного сообщества . Итак, работа на этом фронте отчасти еще предстоит увидеть, но они включены – директор Национальной разведки и Центрального разведывательного управления.

И поэтому мы просто рассмотрим все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы убедиться, что мы выявляем коррупцию там, где она происходит, и принимаем соответствующие меры политики.

И я воспользуюсь возможностью упомянуть, что мы также собираемся использовать эти усилия, чтобы подумать о том, что еще мы можем сделать для поддержки других действующих лиц в мире, разоблачающих коррупцию и раскрывающих ее.

Так что, конечно, у правительства США есть свои собственные внутренние методы, но, в основном, способы выявления коррупции основываются на работе журналистов-расследователей и неправительственных организаций, занимающихся расследованиями.

Правительство США – как я уже говорил ранее, с точки зрения поддержки, которую мы уже оказываем – в некоторых случаях оказывает поддержку этим участникам. И мы посмотрим, что еще мы можем сделать в этом направлении.

В. Что в этом контексте означает слово «поддержка»?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ: Ну, иногда все сводится к иностранной помощи. Существуют линии помощи, которые дали толчок развитию организаций журналистских расследований. Что мне сразу приходит в голову, так это OCCRP , а также иностранная помощь, которая направляется неправительственным организациям, которые, в конечном итоге, также проводят расследования по вопросам борьбы с коррупцией.

Якобы независимый Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) финансируется https://www.occrp.org/en/aboutus/who-supports-our-work , как и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), через различные «западные» фонды и «западные» правительства. Как признает «высокопоставленный чиновник администрации», это было «начато» правительством США (и Великобритании).

США скопировали модель WikiLeaks . В 2017 году администрация Трампа назвала WikiLeaks «негосударственной враждебной разведывательной службой» за публикацию секретных правительственных документов, переданных ей информаторами, разоблачающими убийства, взломы и другие правонарушения со стороны правительства США.

США в течение многих лет поддерживали конкуренцию с Wikileaks , создавая и / или поддерживая OCCRP, ICIJ и подобные организации, которые подпитываются материалами, предоставленными спецслужбами «5 глаз». Эти организации являются «негосударственной дружественной разведывательной службой» и публикуют личные документы людей, которых не любят спецслужбы "5 глаз".

В обширной недавней статье Yahoo о Джулиане Ассанже и WikiLeaks (см. Исправления к его чепухе «Russiagate» здесь https://consortiumnews.com/2021/10/02/what-the-yahoo-assange-report-got-wrong/ ) прямо говорится об этом :

«Сейчас мы вроде как пост-WikiLeaks», – сказал бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки.

Тем не менее, шпионские службы все чаще используют модель, подобную WikiLeaks, для публикации украденных материалов в Интернете. В 2018 году администрация Трампа предоставила ЦРУ новые агрессивные секретные полномочия для проведения таких же операций по взлому и сбросу данных, для которых российская разведка использовала WikiLeaks. Помимо прочего, агентство использовало свои новые полномочия, чтобы тайно публиковать в Интернете информацию о российской компании, которая работала со шпионским аппаратом Москвы.

Программа не была запущена при Трампе, но, как и меморандум Байдена выше, является лишь продолжением программы, которая существовала в течение многих лет. OCCRP была основана в 2006 году и сначала была популярна только у правительств стран Восточной Европы. «Панамские документы» вышли в 2016 году. Новые «документы Пандоры» – всего лишь их новый вариант.

https://www.moonofalabama.org/2021/10/us-government-provides-another-trove-of-offshore-papers-of-people-it-dislikes.html – полностью по ссылке

;Данная история наглядно показывает, что любители прятать деньги на Западе и скупать там недвижимость, в текущих реалиях Новой Холодной войны могут очень легко стать расходным материалом в операциях спецслужб и их тайные "кубышки" могут оптово сливаться в сеть в рамках информационных операций.

Но разумеется, говорить о том, что эффективные собственники и коррумпированные политики перестанут прятать деньги в офшорах из-за утечек, не приходится.

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