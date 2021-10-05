“Журналисты имеют право задавать любые вопросы”. Министр финансов считает недопустимым конфликт “Укрэксимбанка” с журналистами

“Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова”, – сказал он.

Марченко заявил, что его неприятно удивила вся эта ситуация.

“Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно”, – подчеркнул глава Минфина.

Он сообщил, что запросил полную информацию о том, что произошло. “Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами”, – добавил министр финансов.

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Мецгер приказал охране “убрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк на основании опубликованной аудиозаписи сообщила, что в действиях сотрудников банка есть признаки ряда статей Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, противоправное задержание, цензура, противозаконный обыск, нападение.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.

В “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью”, и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждают, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

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