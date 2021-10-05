Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Мы встречались с Путиным в Амстердаме после того, как я уехал из России и был в розыске там

Пугачев уточнил, что ни конфликта, ни даже ухудшения отношений у него с Путиным никогда не было.

“У нас были разногласия. Но они были изначально, с первого дня. Просто они не были раскрыты, они не представляли какой-то важности. Если бы сказать: у меня был конфликт с [первым президентом РФ Борисом] Ельциным – я бы этим гордился. Потому что это значит, что я значимая фигура. А конфликта с Путиным у меня никогда не было. Просто мы абсолютно о разном. У меня были идеи, мечты, фантазии, связанные с Путиным, – они не осуществились. Более того, они совершенно в противоположном направлении реализовались. А конфликта никогда не было – мы встречались за границей, когда он приезжал”, – сказал бизнесмен.

По словам Пугачева, его последняя на данный момент встреча с Путиным произошла в Амстердаме, уже после того, как Пугачев уехал из России и был объявлен там в розыск. Бизнесмен встретился с Путиным в отеле, где остановился президент РФ.

“Он просто зарыдал, сказал: “Пойдем сегодня вечером в ресторан. Я вспоминаю, как было здорово… Как ты здесь живешь, на этом проклятом?.. Было видно, что это совершенно искренне. И он сказал: “Сережа, я слышал, у тебя кое-какие проблемы. Я обязательно все решу, когда вернусь”, – заявил Пугачев, уточнив, что о “рыданиях” Путина говорит “условно”.

Он признал, что некоторые его проблемы Путин действительно решил. Президент РФ также пригласил бывшего друга на ужин в тот день, но он не поехал.

“Не имеет смысла. Пустой разговор. Вас ограбили, 10 человек в тюрьму посадили – не он, но с его, скажем, позволения. А я с ним поужинать поеду”, – подчеркнул Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств “Межпромбанка”. На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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