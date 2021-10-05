 

Facebook удалил «запрещенный» в России контент

05.10.2021, 19:58, Разное
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Компании все еще грозит миллиардный штраф.

Facebook выполнил требования российских властей и удалил публикации с «запрещенным» в РФ контентом со своей платформы, а также из принадлежащей ему соцсети Instagram. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

По словам представителя регулятора, Facebook все еще грозит штраф, потому что компания должна была удалить контент в первые сутки после обращения Роскомнадзора, но сделала это уже после вызова на составление протокола.

В Роскомнадзоре уточнили, что в протоколе, составленном 4 октября, речь идет о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих российское законодательство. С 2019 года регулятор направил американской компании более 100 уведомлений с требованием удалить их, но все эти обращения были проигнорированы, отметили в ведомстве.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в беседе с «Ведомостями» заявила, что за 2020 год выручка Facebook в РФ составила около 39 миллиарда рублей. Источник данных она называть не стала. Исходя из этих цифр, штраф компании может составить от двух до четырех млрд рублей.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали изданию, что Facebook может получить штраф на сумму, равную десятой части всей выручки компании. Представитель Роскомнадзора уточнил, что речь идет о повторном нарушении в части удаления запрещенных сведений, поэтому Facebook могут обязать выплатить штраф, «который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании». Эксперты, опрошенные журналистами, оценили российскую выручку Facebook в пределах 12 млрд рублей.

Столичные суды регулярно штрафуют западных цифровых гигантов за несоблюдение российского законодательства о «противоправном» контенте или о локализации данных.

Источник: Новая газета



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