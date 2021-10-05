El Periodico: европейцы завидуют туркменам из-за низкой стоимости коммунальных услуг

Туркмены — счастливые люди, потому что живут в стране, где нет проблем в сфере энергетики. С таким заявлением выступил журналист испанской газеты El Periodico Мигель Мартинедас.

Автор статьи взял интервью у туристки из Туркменистана Айджан Ч. Женщина призналась, что много путешествует, но никогда бы не решилась переехать за границу. Во-первых, она считает, что уровень жизни в Европе и Туркмении одинаковый. Во-вторых, дама просто не готова платить за энергию огромные суммы.

Журналист произвел несложные подсчеты и убедился, что жителям Туркмении действительно повезло с местом проживания. Мигель Мартинедас даже немного расстроился, что не родился в Средней Азии.

«Счет за свет в 4 раза меньше, чем в Испании! А заправка машины для туркмена обойдется более чем в два раза дешевле!» — удивлялся автор статьи.

«Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре», – отметил Мигель Мартинедас.

«Видя такую разницу в ценах, всерьез задумаешься о переезде в Туркменистан», — подвел итог испанский журналист.

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