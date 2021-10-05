 

Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида

05.10.2021, 19:45, Разное
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Самым опасным симптомом новых мутаций коронавируса является одышка. Так считает российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Болибок отметил, что современные штаммы COVID-19 все реже вызывают характерную для ковида потерю обоняния, по которой инфекцию можно было заподозрить в начале пандемии. Новые версии коронавируса стали более коварными и теперь его стало легче спутать с обычной простудой. Специалист напомнил, что частота дыхания в спокойном состоянии должна составлять не более 20 вдохов в минуту, иначе следует как можно быстрее обратиться к врачу, передает телеканал “360”.



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