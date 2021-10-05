 

Huawei представила новый смартфон Nova 8i для России

05.10.2021, 19:42, Разное
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Компания Huawei привезла в Россию новый смартфон. Эксперты отнесли девайс, который получил название nova 8i, к среднему классу.
Смартфон Huawei nova 8i получил тонкие рамки вокруг экрана и четверную камеру. Разрешение главного сенсора последней составляет 65 Мп. Кроме этого, поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Диагональ экрана в Huawei nova 8i составляет 6,67 дюйма, а разрешение – 1080х2376 пикселей. По бокам и сверху находятся тонкие рамки размером 1,3 и 1,35 соответственно. Известно, что присутствует поддержка функцию защиты зрения Eye Comfort. Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 662. Он получил 6 ГБ ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.

Если говорить о системе камер смартфона, то среди них присутствует широкоугольная и макрообъектив. Делать селфи владелец устройства сможет на фронталку разрешением 16 Мп. За автономность новинки отвечает аккумулятор, емкость которого составляет 4300 мАч. На полный цикл зарядки потребуется всего 38 минут. Отмечается, что за 20 минут гаджет зарядится почти на 70%.

В качестве прошивки выступает EMUI 11. Оформить предзаказ на Huawei nova 8i можно будет с 12 октября. Розничная цена смартфона составляет 27 тысяч рублей. В подарок все, кто оформят предзаказ до 21 октября, получат фитнес-часы Huawei Watch Fit.

Источник: www.ferra.ru



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