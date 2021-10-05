 

Шаляпин объяснил отказ ехать в США после смерти жены

05.10.2021, 19:42, Разное
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Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не поехал на похороны Татьяны Дэвис. Он заявил, что в США всех скончавшихся результате коронавируса сразу же кремируют.
Смерть жены Прохора Шаляпина продолжает обсуждаться в светской тусовке. Татьяна Дэвис в последнее время находилась в коме, поражение легких составляло 80%. Она скончалась в конце сентября, не приходя в сознание. Певец Прохор Шаляпин пришел на съемки шоу Андрея Малахова. Те, кто присутствовал в павильоне, заявили, что на артиста было тяжело смотреть.

Прохор Шаляпин решил поделиться своими переживаниями с Андреем Малаховым и всей страшной. На съемках он постоянно плакал. Для него смерть супруги стала самым настоящим потрясением. Ведущий старался изо всех сил поддержать певца, но в данной ситуации тяжело подобрать слова.

На съемочной площадке Прохор Шаляпин провел несколько часов. Уже в ближайшие дни россияне увидят ток-шоу в эфире. Отмечается, что не все представители шоу-бизнеса верят в смерть Татьяны Дэвис. Певица Наталья Штурм считает, что юрист из Канады сама инсценировала кончину, чтобы не платить долги. К рассказам Шаляпина скептически отнеслась певица Азиза. В эту информацию не поверила пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

О смерти своей супруги Шаляпин рассказал в социальных сетях. Пока она лежала под аппаратом ИВЛ в США, артист прилетел в Россию. В Подмосковье знаменитость приобрел дачу, мечтая там проводить время с избранницей. Он купил дом рядом с известной поэтессой Любовью Воропаевой.

Источник: sobesednik.ru



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