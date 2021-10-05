 

В Сети появился редкий кадр актера “Сватов” Федора Добронравова с женой

05.10.2021, 19:42, Разное
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На просторах Сети появился редкий кадр известного актера Федора Добронравова с его женой. Он состоит в браке с женщиной по имени Ирина. Много лет она работала воспитателем в детском саду.
Снимок Добронравова с женой появился на фанатской странице сериала «Сваты». На нем оба супруга не смотрят в камеру. Актер сидит на стуле, на его жена обнимает его. Известно, что в звездной семье царит самая настоящая гармония. Федор Добронравов познакомился с будущей супругой еще в детстве. Известно, что они учились в одной школе.

В комментариях к публикации фанаты сериала «Сваты» сделали множество комплиментов паре. Некоторые признались, что привычнее рядом с Добронравовым видеть экранную супругу Татьяну Кравченко.

Напомним, что у Федора Добронравова от жены Ирины есть двое детей. В 1983 году появился на свет сын Виктор. Спустя шесть лет родился наследник Иван. У актера и его супруги есть три внучки.



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