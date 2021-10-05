В Китае объявили о рекордно длительном полете беспилотника КНР

Китайский беспилотник «Фэн Жу 3-100» поставил рекорд по продолжительности полета, аппарат находился в воздухе 80 часов 46 минут и 35 секунд, сообщают китайские СМИ.

Аппарат работает на бензиновом двигателе, вес с полным баком достигает около 60 кг, размах крыльев – порядка 10 метров, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Беспилотник спроектировали 25 студентов Пекинского университета авиации и космонавтики, средний возраст конструкторов – 20 лет. Вуз получил сертификат от Международной авиационной федерации, подтверждающий рекорд.

Беспилотник назван в честь первого китайского авиатора Фэн Жу (1883-1912). Полет проводился в городе Сюйчан в провинции Хэнань.

Прежний рекорд принадлежал аппарату «Орион» компании Aurora Flight Sciences, дочерней структуре Boeing. Этот беспилотник смог продержаться в воздухе 80 часов 2 минуты и 52 секунды.