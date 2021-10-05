Минсельхоз рассказал об ожиданиях от экспорта продукции АПК из РФ в 2021 году

Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2021 году составит 34-35 млрд долларов, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев.

«Поставки сельхозпродукции и продовольствия сохраняют тенденцию к росту. Ожидаем, что по итогам года аграрный экспорт составит 34-35 млрд долларов. Сейчас у нас есть основания говорить о том, что второй год подряд можем выйти на положительное сальдо торгового баланса и остаться нетто-экспортерами продукции АПК», – сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Напомним, в 2020 году экспорт российской продукции агропромышленного комплекса вырос на 19%.

Российский экспорт продукции АПК в первом полугодии 2021 года увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд долларов. Объем экспорта в физическом выражении составил 30 млн тонн.