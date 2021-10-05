Оппозиция в Грузии решила провести акцию с требованием освободить Саакашвили

Оппозиционная партия сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» решила провести протестную акцию в Тбилиси с требованием освободить своего лидера, сообщил член партии Леван Хабеишвили.

«В ближайшее время в столице состоится очень большой митинг, который будет организован по всей Грузии. Основным требованием будет освобождение Миши Саакашвили и досрочные выборы. Михаил Саакашвили не может и не будет долго находиться в плену у олигарха Иванишвили»,– цитирует Хабеишвили РИА «Новости».

Лидер другой оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани, сообщила, что оппозиционеры ведут консультации о дате и месте проведения акции.

Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе во вторник назвал Саакашвили «патологически больным, постыдным человеком, совершившим множество преступлений».

Напомним, к Саакашвили в Грузию приехала новая жена – депутат Рады Украины Елизавета Ясько.