Корреспондент – на Украине удвоился прирост заболевших коронавирусом

В украинском Минздраве сообщили, что за минувшие сутки в стране удвоился прирост больных коронавирусом. Как пишет «Корреспондент», от коронавируса скончались 317 украинцев, еще 1881 попал в больницу. При этом за день количество выздоровевших в два раза меньше, чем заболевших.



Reuters

На Украине прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки составил 9,8 тыс., что вдвое больше чем было днём ранее, при этом госпитализировано за сутки около 1,9 тыс. человек, что меньше, чем накануне. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба украинского Минздрава.

За сутки 4 октября 2021 года на Украине зафиксировано 9846 новых подтверждённых случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки госпитализирован 1881 человек, зафиксировано 317 летальных случаев, выздоровели 4229 человек.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина находится на 19-м месте по распространению и на 19-м по количеству смертей от COVID-19.