Врач раскрыл секретный способ засыпания 10-3-2-1, после которого ты уснешь как младенец за пару секунд

Каждый человек, хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда после тяжелого рабочего дня он не может уснуть. Английский врач Каран Радж рассказал, что нужно сделать для того, чтобы вас никогда не мучила бессонница.

В своем ТикТоке мужчина выложил короткое видео, где подробно объяснил, что такое метод 10-3-2-1 и почему он так эффективен, если речь идет о крепком сне.

В основе концепции лежит непросто подсчет прыгающих овец или волшебные позы, этот метод полностью завязан на человеческой физиологии.

«Основная концепция заключается в том, что необходимо поэтапно отказаться от всех факторов, которые могут привести к потере сна»

К примеру, за 10 часов до сна необходимо полностью отказаться от кофеина.

За 3 часа следует воздержаться от поглощения любой пищи.

За 2 часа до сна стоит отложить все свои рабочие дела.

Последний час необходимо провести без гаджетов и просмотров различных новостей или роликов.

После публикации, видео буквально за сутки собрало более 100 000 просмотров. Исходя из комментариев интернет-пользователей, многие не готовы отказаться от кофе и уж тем более от любимых сериалов перед сном.

«Видимо, я никогда не узнаю, что такое здоровый сон, ведь скоро выходит новый сезон моего любимого сериала»

«Если я не буду пить кофе, я вообще не смогу функционировать»