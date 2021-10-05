 

Мнение: Спасительная болгарка

05.10.2021, 19:20, Разное
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Красивая история о том, что глобальную социальную сеть спасали с помощью болгарки дезавуирована.

NYT опровергла сообщения, что команда Facebook использовала болгарку

Американская газета New York Times сначала написала, что специалистам Facebook пришлось использовать болгарку, чтобы добраться до серверов и перезапустить их вручную, однако позднее исправила статью, убрав из нее упоминание об этом.

"В более ранней версии статьи была допущена неточность по поводу средств, которые использовала команда Facebook для получения доступа к серверным компьютерам в центре сбора и обработки данных в Санта-Кларе в Калифорнии. Команде (Facebook) не пришлось резать защитное ограждение с помощью промышленной болгарки", – сообщило издание.

https://ria.ru/20211005/facebook-1753110997.html?chat_room_id=1753110997 – цинк

А могла бы получится красивая легенда про болгарку глобального значения.

PS. Кстати, на фоне глобального сбоя, Facebook внезапно выполнил https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/10/04/889666-facebook-trebovaniya все требования Роскомнадзора и удалил весь запрещенный контент, который требовали удалить.
Правда все равно остался вопрос цензуры российских СМИ в Facebook.

Подробный разбор произошедшего на русском https://habr.com/ru/company/flant/blog/581560/ (вчера выкладывал на английском, за ночь уже перевели).

Источник: Colonel Cassad



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