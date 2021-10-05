Мнение: Что подумает Путин?

Говорят, Путин не пользуется интернетом. А по ТВ это вряд ли покажут. Это я про видео, которое сейчас гуляет по социальным сетям. И на котором человек, похожий на Путина, рассуждает о том, что произойдет с Россией, если подавить гражданские свободы и прессу.

Интересно, если какой-нибудь пройдоха подсунет это видео Путину, что подумает Путин?

«Как же я ошибался»? «Какой же я был дурной и глупый»? «Это не я, не мог я такого наговорить, это фейк»? «Найти и накозать негодяев, изготовивших меня в 3D-модели!»? Или что-то совсем другое?

Картинка отсюда

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