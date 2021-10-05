“Мой кайф – исполнить мечту супруги”. Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине

“Мой кайф – исполнить мечту супруги. Она хочет дом в Греции на первой линии. Поэтому я буду стараться. Любит она эту страну. Я тоже люблю. Пожрать. Там очень вкусно. Мы вот были в отпуске в конце июня – боже, эти все морепродукты”, – заявил Кошевой.

По словам артиста, на данный момент у их семьи есть дом в Киевской области и квартира в столице.

ВИДЕОВидео: Зе Интервьюер / YouTube

Контекст:

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год был участником команды КВН “Ва-Банкъ” (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии “Квартал 95”: “Вечерний квартал”, “Вечерний Киев”.

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).

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