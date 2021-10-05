Мнение: Про иноагентов

Нашел в интернете забавное определение: “Иноагенты – это те, кто получает деньги из-за границы. А патриоты – те, кто деньги за границу выводит”. Сермяжная правда этой фразы просто вопиет к небесам…

Количество “иноагентов” вокруг растет в геометрической прогрессии, с некоторых пор в них стали зачислять уже не только юридические, но и обычные физические лица, то есть потенциал – все 140 млн. человек. Правозащитники, как водится, бьют в набат, заявляют, что критерии зачисления в иноагенты слишком размыты, это, дескать, порождает произвол, поэтому они считают, что закон-де нуждается в доработке…

На мой взгляд, закон “об иноагентах”, как и 99% иных “запрещающих” законов в РФ, принятых в последние 10 лет, отчаянно нуждается не в “доработке” (что там дорабатывать?) – а в отмене. Я, если честно, вообще не понимаю его смысл. То есть как: в чем смысл для действующей властной ОПГ я, конечно, понимаю – удобный инструмент для борьбы с инакомыслием и для затыкания ртов; но какой ОБЩЕСТВЕННЫЙ смысл такого закона – понять не могу. Мне, конечно, здесь тут же укажут на США – мол, “а вот у них тоже такой есть”; а я на это не менее стандартно возражу – а зачем нам всякое дерьмо с Запада в рот тащить? Давайте оттуда что-то хорошее заимствовать (например, валюту), а не все подряд!

В чем смысл выделения “иноагента”? Это, мол, “человек, который получает деньги из-за границы и выполняет задания иностранцев”. Сразу вопрос: вы имеете в виду, что человек – шпион? Он работает на западные разведки? Но тогда при чем тут какой-то специальный закон, когда есть просто Уголовный Кодекс, в нем статья “государственная измена”, и есть целая служба, которая призвана со шпионами бороться, называется, если вы не в курсе, ФСБ? Хватайте шпиона, сажайте его в тюрьму, обменивайте на наших шпионов в лапах западных государств!

Но тут начинается виляние хвостом. Говорят – ээээ, нееет, вы не понимаете, иноагент – это типа не совсем шпион, он этак… типа… ну вы понимаете… Что “типа”? Ну, иноагент… он как бы типа просто с иностранцами…

Что “с иностранцами”?? С иностранцами у нас теперь запрещено контактировать – как в сталинском СССР? Есть в законах такая норма – “гражданам РФ запрещается иметь любые отношения с любыми не-гражданами РФ, говорить, общаться, и уж ни в коем случае – не работать на иностранцев, не оказывать им никаких услуг и не брать у них за это никаких денег!!” Покажите, где – очень интересно. Может, это в “ПОПРАВКУ К КОНСТИТУЦИИ” вписали незаметно? Она ведь огромная, та “Поправка”, целиком ее никто не читал, могли просмотреть…

Нет, говорят. Общаться с иностранцами у нас не запрещено. И даже получать от них деньги не запрещено! (Ну еще бы, при обилии иностранных фирм и компаний, работающих в РФ, при огромном количестве офшоров – см. “Досье Пандоры” – откуда приходят деньги в РФ и куда они из РФ выходят)…

А если не запрещено, и нет государственной измены – тогда ЧТО? И вот тут вкручивают – “а иноагенты могут нести гражданам НЕ ТАКИЕ мысли”. Какие “не такие”? “Ну, нехорошие”. В смысле – “клевету на советский общественный строй”, статья 195 УК РСФСР?? Эта статья теперь реанимирована?

Начинается какое-то очередное виляние и блеяние – обычно в разговоре людям все ж неудобно признать прямо, что им нужна статья просто для того, чтобы люди БОЯЛИСЬ. И еще у кремлевских идея-фикс – они хотят контролировать ДЕНЬГИ. Деньги внутри страны они контролируют все – частную собственность уничтожили именно для этого, никто в стране не может помыслить, чтобы начать финансировать то, что не нравится Кремлю. Но остается заграница – там денег, во-первых, по определению больше, а во-вторых – они Кремлю не подчиняются. И это ПУГАЕТ. Придумали вот такой способ “борьбы” – типа горе тем, ЧЕРЕЗ КОГО деньги с Запада приходят в страну. Почти Библия.

Но библия кривая, поскольку сама ОПГ никак не тянет на “добро”, которое борется со “злом”. Суть намного проще – не должно быть в стране никого, независимого от Кремля. Так-то, “без Запада”, Москва привыкла править: все деньги в стране ее, поэтому все жители или должны униженно приползать к ней и лизать сапог, в надежде как-то встать на довольствие – или не лизать, но тогда банально подыхать с голоду. А людишки повадились подтягивать под себя иностранное финансирование – и сапог не лижут, и с голоду не подыхают! И посадить их вроде не за что. Непорядок!

Вот для исправления “непорядка” иноагентов и придумали. НЕ СМЕЙ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА СТОРОНЕ И БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ!! В основе все та же борьба с частной собственностью, и больше ничего. Азиатская деспотия как она есть.