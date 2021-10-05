 

Космосу брошен «Вызов»

05.10.2021, 19:06, Разное
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Россия отправила на МКС Юлию Пересильд и Клима Шипенко — снимать фильм. Трансляция запуска корабля.

5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома «Байконур» стартовал корабль «Союз МС-19» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту. Корабль доставит актрису и режиссера на МКС, где в течение 10 дней будут проходить съемки фильма «Вызов» — первой в истории художественной картины, снятой в космосе.

Авторы планируют отснять примерно 35 минут итогового хронометража, который войдет в фильм. Вернуться на Землю экипаж должен 17 октября.

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Источник: Новая газета



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