Космосу брошен «Вызов»

Россия отправила на МКС Юлию Пересильд и Клима Шипенко — снимать фильм. Трансляция запуска корабля.

5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома «Байконур» стартовал корабль «Союз МС-19» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту. Корабль доставит актрису и режиссера на МКС, где в течение 10 дней будут проходить съемки фильма «Вызов» — первой в истории художественной картины, снятой в космосе.

Авторы планируют отснять примерно 35 минут итогового хронометража, который войдет в фильм. Вернуться на Землю экипаж должен 17 октября.

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