На выездных площадках Москвы поженились более 20 тысяч пар за 2,5 года

Весной 2019 года в Москве был запущен проект “Новые адреса счастья”. С тех пор у 20 тысяч пар состоялась церемония бракосочетания не в стенах ЗАГС или Дворца бракосочетания, а там, где они мечтали. За 2,5 года количество адресов выездных церемоний увеличилось в два раза – до 35.

Молодожены заключают брак на территории исторических особняков, усадеб, футбольных стадионах, в “Москвариуме”, планетарии, на высоте 354 метра в башне “Око”, на станции метро “Маяковская” и других местах. Локации доступны каждую пятницу и субботу. Именно в эти дни обычно проводят свадьбы.

Особняк “Роял” на Малой Ордынке остается самым популярным местом среди молодоженов, желающих провести церемонию в необычной обстановке. В 2021 году там поженились более 1,3 тысячи пар. Второе место по популярности – у особняка Спиридонова. Там сыграли свадьбу 1,28 тысячи влюбленных.

Особняк на Волхонке ранее был более востребованным у женихов и невест, однако в этом году там прошло всего 1,22 тысячи церемоний. На башне “Око”, которая занимает четвертое место в данном рейтинге, поженились более тысячи пар. На пятой позиции – храм Матроны Московской. Там состоялось свыше 950 свадеб.

Выездная регистрация не требует дополнительных затрат, необходимо лишь оплатить стандартную госпошлину. Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.

Для выбора удобной для бракосочетания площадки можно воспользоваться сайтом проекта “Новые адреса счастья”. На странице есть фото этих мест, а также их подробное описание и визуальное представление на карте Москвы. А еще можно ознакомиться с доступными датами и прочесть инструкцию о подаче заявления.

Напомним, в этом году отреставрированный Северный речной вокзал Москвы присоединился к числу необычных столичных локаций, где можно провести церемонию бракосочетания. Первые торжественные регистрации прошли летом. В первый день там сыграли свадьбу сразу три пары. Об этом ранее рассказывали “Дни.ру”.