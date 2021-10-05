Володина рекомендовали на пост председателя восьмой Думы

Во вторник, 5 октября, состоялось заседание Бюро высшего совета и генсовета “Единой России”, где члены партии обсудили многие вопросы, в том числе кандидатуры на руководящие должности в Госдуму восьмого созыва. Так, Вячеслав Володин вновь выдвинут на пост спикера.

Кстати, его кандидатуру 25 сентября поддержал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями партий, которые прошли в Госдуму нового созыва. Тогда глава государства сказал: “Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва”. Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев согласился с российским лидером.

Напомним, Володин занимает должность председателя ГД с 5 октября 2016 года. Ранее спикером Госдумы был Сергей Нарышкин, который ныне является директором Службы внешней разведки РФ и постоянным членом Совета Безопасности. Он также входит в Бюро высшего совета “Единой России”.

Ранее Вячеслав Володин рассказывал о работе депутатов Госдумы восьмого созыва. По словам политика, во время осенней сессии будут обсуждать бюджет. Первое пленарное заседание запланировано на следующий вторник, 12 октября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.