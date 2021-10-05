Мнение: Рыночная цена и рыночная зарплата

Читатели полагают, что цены должно устанавливать государство, чтобы цены были низкими. Капиталисты беззастенчиво задирают цены, хотя могли бы, если бы не были такими жадными, продавать свои товары значительно дешевле. Цитирую:

«Рыночная цена в большинстве случаев есть грабёж, поскольку является той максимальной суммой, которую можно выжать из покупателя. Она имеет очень слабое отношение к реальной стоимости. Справедливости ради, от этого по цепочке страдают и другие капиталисты — один безбожно завышает цены на сырьё, второй его покупает и вынужден в свою очередь заломить цену за свою продукцию, чтобы компенсировать жадность предыдущего звена в цепи, и т.д.».

Конечно же, это правда. Если рынок позволяет продавать яблоки по 150 рублей за килограмм, именно так буржуй и будет делать. Хотя, возможно, себестоимость выращивания и позволяет ему продавать их по 120 рублей.

Такую порочную практику следовало бы прекратить, чтобы мы все начали наслаждаться дешёвыми яблоками и прочими товарами. Маленькая проблема заключается в том, что при снижении цены буржуй быстро упрётся… в зарплаты. Сельхозрабочим надо платить, комбайнёрам надо платить, продавцам надо платить. Да и прочие расходы, — семена, солярка, трактора, — тоже содержат в себе изрядную долю зарплат.

Рабочие при этом совершенно несознательны. Перефразируя реплику читателя, можно сказать так: «рыночная зарплата в большинстве случаев есть грабёж, поскольку является той максимальной суммой, которую рабочий может выжать из предприятия. Она имеет очень слабое отношение к реальной стоимости».

И действительно. На примере гастарбайтеров мы знаем, что нужно человеку. Сытная простая еда на основе риса, койка в хостеле, прочный комбинезон, дешёвый мобильник. Все необходимые расходы рабочего с запасом можно уложить в 10 тысяч рублей, ещё и останется.

Но ведь современный безыдейный рабочий совсем не думает об обществе! Он не ищет себе зарплату в 10 тысяч рублей. Он сравнивает вакансии, смотрит где платят больше и выбирает «по рынку», то есть сдирает с предприятия максимальную цену, которую оно только может заплатить. Как реальной себестоимости проживания рабочего, как верно замечает читатель, эта цена не имеет никакого отношения. Калорий каждому нужно примерно одно и то же количество, а вместе с тем зарплата у рабочего может составлять и 30 тысяч, и 70 тысяч, и 120 тысяч рублей.

Чтобы такого не было, государству следовало бы одновременно с отменой рыночных цен на товары ещё и ввести строгую тарифную сетку на зарплаты — иначе не получится. Допустим, 6 тысяч рублей в месяц для стажёра, 8 тысяч рублей в месяц для опытного рабочего, 25 тысяч рублей в месяц для директора завода. Тогда наши предприятия смогут резко сократить свои расходы, что позволит им снизить цены на все товары.

Конечно, при этом надо будет запретить всякий частный бизнес, чтобы он не сманивал рабочую силу хорошими условиями труда. Надо будет ограничить всякие шабашки и прочие нетрудовые доходы, чтобы у народа не было иного выхода, кроме как идти на завод. И, конечно, нужно будет закрыть границы, чтобы у трудящихся не было искушения поехать на заработки в какую-нибудь капстрану. Вот тогда система будет хорошо работать.

Правда, в итоге может оказаться, что мясо в большом дефиците, а женских сапог на одну зарплату при плановой экономике получается купить в 10 раз меньше, чем при рыночной… однако история ведь не всегда повторяется один в один, верно? Возможно, на этот раз всё выйдет совсем не так, как во время предыдущих экспериментов.