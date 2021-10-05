Стала известна правда об умершей жене Прохора Шаляпина

Журналисты выяснили правду о том, кем на самом деле была жена-миллионерша Прохора Шаляпина. О ней рассказали знакомые артиста.

Прохор Шаляпин тяжело переживает смерть Татьяны Дэвис. В социальных сетях периодически возникают версии произошедшей трагедии. Кто-то убежден, что артист не женился, а роль блондинки сыграла актриса из массовки. Некоторые считают, что брак действительно заключался, но миллионерша из Канады скрывала свой настоящий возраст.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что ему было удивительно читать статьи, где указывалось, что Татьяне Дэвис было 42 года. Даже сам Прохор Шаляпин говорил, что его возлюбленная родилась в 1974 году. Мужчина удивлен, что не был напечатан некролог по поводу смерти Дэвис. Он даже предположил, что певец и блондинка не заключали официальный брак. Возможно, пара устроила просто торжественную церемонию. Фотографии, появившиеся в Сети, появились не в зале официальной структуры, а уже на банкете. К тому же отсутствуют снимки, где Шаляпин и Дэвис подписывают документы о заключении брака.

Адвокат предположил, что у жены Шаляпина не было столько денег, сколько все думают. Его смутил тот факт, что в Лос-Анджелесе она экстренно кремирована, а прах будет перевезен в Канаду. Обычно так делают те, кто желает сэкономить. Если бы у супруга Шаляпина было очень много денег, присутствовала бы страховка. Обычно условия последней покрывают перевозку тела.

Источник: www.kp.ru