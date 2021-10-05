Актриса Королева раскрыла новые интересные детали съемок «Сваты-7»

Актриса Инна Королева в рамках общения с подписчиками раскрыла интересные детали о съемочном процессе сериала «Сваты-7». По ее словам, сценарий к финальному сезону переписывался несколько раз.

Съемки последнего сезона «Сватов» проходили четыре года. Работа над ним стартовала еще в 2017 году. Промежуток времени оказался очень растянут. Авторы не раз изменяли сценарий, поэтому на данном этапе даже сама Инна Королева не знает, сколько серий зрители в итоге увидят.

Королева заявила, что в Грузии были не все актеры, но в финальной части появятся все главные звезды кинопроекта. С Анной Кошмал актриса общается редко, но сразу же заявила, что они не являются врагами. За время съемок фильма многие актеры повзрослели. Время идет, и люди меняются. Актриса предложила поклонникам сериала просмотреть на фотографии трехлетней давности, чтобы удивиться изменениям во внешности.

Напомним, что сериал «Сваты-7» досняли прошлым летом в Грузии. Финальный сезон должен выйти на экраны в декабре.

Источник: teleprogramma.pro