 

В Венесуэле объявили о сроках завершения строительства завода Калашникова

05.10.2021, 18:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВозведение завода по изготовлению автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить во второй половине 2022 года, сообщил посланник президента страны, старший брат экс-главы государства Уго Чавеса Адан Чавес.

«В данном вопросе пытаемся найти совместное решение. Строительство фабрики должно завершиться во второй половине 2022 года», – цитирует Чавеса ТАСС.

Он указал, что у экономики Венесуэлы есть проблемы, связанные с экономической блокадой США.

«Это ограничило поток средств, которые нужны для страны, для реализации. Нам удалось с помощью друзей разбить блокаду, но она все еще генерирует ряд экономических проблем», – подчеркнул посланник.

В марте 2016 года Рособоронэкспорт сообщал, что в Венесуэле возобновится строительство заводов по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним.

Напомним, еще в 2006 году было заявлено о планах РФ построить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова и фабрики боеприпасов. Этот проект продвигал еще прежний, ныне покойный президент Венесуэлы Уго Чавес.



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