 

Цукерберг вернул себе треть из потерянных им 6,4 млрд долларов

05.10.2021, 18:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСостояние основателя Facebook Марка Цукерберга выросло на более чем 2,3 млрд долларов по сравнению с состоянием за понедельник, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте журнала Forbes.

Цукерберг удерживает шестую строчку рейтинга, на которую он опустился с четвертой позиции в результате резкого падения стоимости акций Facebook. На 18.30 мск состояние главы Facebook специалисты Forbes оценивают в 119 млрд долларов, передает ТАСС.

С начала торговой сессии на биржах США он разбогател на более чем 2,3 млрд долларов.

В понедельник вечером в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. О нем сообщали пользователи в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, РФ и в других странах. Ресурс Downdetector сообщал, что «отчеты пользователей указывали на проблемы» у Bank of America, Tinder, Netflix, Zoom, Youtube, Viber, а также Southwest Airline. Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile также жаловались на проблемы.

На фоне сбоя основатель компании Марк Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Акции его соцсети просели почти на 5%, а Цукерберг потерял почти 7 млрд долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Формат 5G ускорил рынок процессоров

05.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: За все время ареста у меня было два свидания, и те пришлось выгрызать

18.12 / Euronews – из-за пандемии месса в Ватикане на Рождество пройдёт раньше обычного

28.09 / Украинский генерал рассказал об упущенном шансе сохранить Крым

13.01 / Контрразведка США призвала наказать силовиков за беспорядки в Капитолии

26.06 / Москвичей предупредили о сильной грозе

09.01 / На борту разбившегося в Индонезии самолета украинцев не было – МИД Украины

27.07 / «Устрашающая угроза Западу» — в день ВМФ РФ «поиграла военными мускулами»

24.08 / Daily Mail – «премьеры так себя не ведут» — в Шотландии возмутились отдыхом Джонсона

04.03 / Операционная система iOS 14 установлена на 80% iPhone

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика