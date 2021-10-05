Цукерберг вернул себе треть из потерянных им 6,4 млрд долларов

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга выросло на более чем 2,3 млрд долларов по сравнению с состоянием за понедельник, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте журнала Forbes.

Цукерберг удерживает шестую строчку рейтинга, на которую он опустился с четвертой позиции в результате резкого падения стоимости акций Facebook. На 18.30 мск состояние главы Facebook специалисты Forbes оценивают в 119 млрд долларов, передает ТАСС.

С начала торговой сессии на биржах США он разбогател на более чем 2,3 млрд долларов.

В понедельник вечером в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. О нем сообщали пользователи в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, РФ и в других странах. Ресурс Downdetector сообщал, что «отчеты пользователей указывали на проблемы» у Bank of America, Tinder, Netflix, Zoom, Youtube, Viber, а также Southwest Airline. Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile также жаловались на проблемы.

На фоне сбоя основатель компании Марк Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Акции его соцсети просели почти на 5%, а Цукерберг потерял почти 7 млрд долларов.