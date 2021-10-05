В Афганистане казнили двух подозреваемых в грабеже

В Афганистане двух человек, обвиненных в вооруженном ограблении жилого дома, казнили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим), сообщили местные СМИ.

Подозреваемые пытались пройти в квартиру одного из жителей уезда Обе, хозяин сумел скрутить преступников, нанеся им ранения из огнестрельного оружия, после этого талибы казнили их без предварительного разбирательства, передает ТАСС.

Первые публичные казни в Герате с момента захвата власти прошли 25 сентября. Были повешены четыре жителя региона, обвиненные в похищении людей.

3 октября в провинци Нангархар радикалы казнили двух боевиков «Исламского государства в Хорасане» – ответвления экстремистской организации «Исламское государство» (запрещено в РФ и признано террористическим).

В конце августа талибы вынесли смертный приговор брату афганца, который работал переводчиком для американских военных в Афганистане.