Мнение: Пересильд бросила космосу «Вызов»

Актриса Юлию Пересильд и режиссер Клима Шипенко улетели в космос снимать фильм «Вызов».

Признаюсь, я недоумевал, зачем кино о космосе снимать в космосе? «Чтобы утереть Голливуд? И попасть в историю космонавтики первопроходцами съемок художественных фильмов в космосе? Очевидно же, что съемки в космосе не повлияют на художественные достоинства и кассовые сборы фильма» – писал я в июне.

Тогда же в июне стало известно о письме Рогозина и Эрнста президенту России.



отсюда

В общем, Рогозин и Эрнст решили опередить американцев, узнав, что в «туристическую поездку» на корабле Илона Маска Crew Dragon в космос собрались актер Том Круз и режиссер Даг Лайман…

И опередили….

В новости, что Пересильд и Шипенко отправились в космос, есть и полная часть стакана. Во всяком случае, деньги, потраченные на этот полет, не будут разворованы. Хоть кино снимут. Это же хорошо! Хорошо, что симпатичная девушка и хорошая актриса снимется в кино в настоящем космосе!

На снимках: Юлия Пересильд перед полетом в космос, фотография отсюда

Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (справа) в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, фотография отсюда.

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