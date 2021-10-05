Мнение: Мы чужие на этом празднике газа

В последнее время у просвещенной публики в России появилось новое захватывающее онлайн-развлечение – с замиранием сердца следить за ценой газа на мировых биржах, встречая каждый новый рекорд радостными криками восторга. Почти футбол, только круче. Главное отличие от футбола – НАШИ побеждают, и с разгромным счетом! 800 долл. – ура! 900! – ура-ура!! Пробили тыщу – гип-гип-ура! 1200 – охренеть!! 1250 – “Союз нерушимый республик свободных…” (все встают).

Народ, словом, радуется так, словно все эти повышенные ценники обернутся полноценными пиастрами в его собственных кошельках. Ничему история не учит…

Меня весь этот телячий восторг слегка удивляет. Ведь, при всей эйфории, есть довольно много настораживающих моментов. Во-первых – капитализация Газпрома. Казалось бы, при чуть ли не 5-кратном взлете цен на его главный товар цена его акций должна была бы взлететь если не аналогично, то как-то сопоставимо. Однако нет. Да, нам радостно докладывают, что “цена акций Газпрома на Московской бирже побила исторический рекорд и стала максимальной за всю историю обращения” – но скромно при этом умалчивают, что “рекордная цена”-то – в рублях! 300 там с чем-то рублей. “Никогда такого не было” – в то время как мы прекрасно помним (я помню), что Газпром лет 10-15 назад стоил и 13, и 15 ДОЛЛАРОВ за акцию. В пересчете по нынешнему курсу – около ТЫСЯЧИ рублей. Тысячу, а не 300. Проще говоря, акции Газпрома отнеслись к взлету цен на газ довольно равнодушно. Смотрим дальше.

Дальше – больше. Мы внезапно читаем, что Газпром, при всей вакханалии, творящейся с ценами… отказывается продавать дополнительные объемы на спотовых рынках. И упорно поставляет только то, что оговорено в контрактах. А о том, по какой цене он поставляет газ в Германию (крупнейший потребитель в Европе), Путин сам недавно проболтался на пресс-конференции с Лукашенко: 220 долл. за тысячу кубов. Какой, однако, подарок “немецким друзьям”!



Цена на газ опять выросла!

И это при том, что даже ушлые украинцы решили погреть руки на мировом газовом ажиотаже – они, пишут, распродают (уже распродали) свои запасы, хранящиеся в ПХГ еще с прошлого года – выгодная сделка: закупали они его у Газпрома в прошлом году за 200, а теперь есть возможность продать за 1200! Как не воспользоваться?! (почему Зеленский не боится зимой остаться без газа – вопрос отдельный).

Наконец, российский агитпроп заходится в торжестве: Газпром отказывается продавать на биржах “излишки” своего газа, потому что он тем самым хочет заставить “западных партнеров” быстрее запустить “Северный поток-2”! Вот так, дескать, мы выкручиваем руки проклятому Западу!!

И тут агитпроп опять проговаривается: вся Европа, мол, ждет запуска СП2… потому что с началом его работы цены на газ упадут!

Вон как. И сразу тогда логичный вопрос – а чем же НАМ, как поставщикам, выгоден в таком случае “Северный поток”?! Европе, понятно – выгоден, потому что “цены упадут”. А нам? Особенно если учесть проговорку Путина – что “по долгосрочному контракту” цена поставок в Германию фиксирована и составляет 220 долл. По СП2 газ ведь тоже идет в Германию, это германский проект. Тоже по 220? Ну и? А в чем наша выгода? Может, потому и цена на акции Газпрома не особо растет – все понимают, что самому-то ГП ничего особо не обломится?

У нас еще один – независимый – газодобытчик – Новатэк. Он, по идее, мог бы тоже очень крупно нажиться на скачке мировых цен… Но там вообще феерия: даже целые правительственные комиссии выражают негодование – Новатэк почти все свои БУДУЩИЕ объемы добычи уже, оказывается, продал на 20 лет вперед, и, естественно, под те же 150-200 за тыщу кубов… крупным мировым перекупщикам. И те, в самом деле, сейчас продукцию Новатэка радостно продают с премией в 500%. Но К НАМ это никакого отношения не имеет…

То есть газ-то растет – но не для нас. Прибыль получают хозяева – Германия и прочие. Поэтому нам, глядя на вакханалию бирж, следует быть скромнее и спокойнее: не про нас это всё, большие дяди получают свои маленькие гешефты. Наши с вами долги они не покроют.