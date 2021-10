Мнение: О безусловно шокирующих новостях из США

Нет, это совсем не про Facebook, который надысь упал-отжался, из-за чего Марк Цукерберг потерял 7 млрд «зелени». Это, скорее, про то, что составляет основу и опору нынешнего могущества «зелёного». Для которого возникла совсем нешуточная угроза.

Вообще, русские люди уже привыкли к разговорам о скором крахе доллара. Но тут важно, кто говорит, и в каком контексте. Так вот, об угрозе для американской валюты заявил не Михаил Хазин и не Степан Демура. А человек, безусловно, информированный и такого краха ничуть не желающий. Напротив, для него это стало бы вариантом конца света (и Америки заодно).

Уже по этой причине к его словам стоило бы прислушаться. Плюс – оценить занимаемую ныне должность и, отталкиваясь от неё, степень информированности.

О том, что появилась явная угроза статусу американского #доллар­а как мировой резервной валюты, предупредил не кто иной, как… 46-й президент #США Джо Байден. И сделал это не для красного словца: обычно первые люди государства таких резких заявлений не делают. Уж они-то не понаслышке знают цену каждому своему слову. И тем не менее…

Если республиканцы в конгрессе не согласуют увеличение максимального размера государственного долга США, это поставит под угрозу нынешний статус доллара, заявил Джо #Байден. Видеозапись его речи опубликована пресс-службой Белого дома. «Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя, а не новые… Это подорвёт надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты», — сказал американский президент.

Понятно, что с одной стороны это фигура речи, которая призвана перетянуть колеблющихся на светлую сторону силы. Но с другой стороны, недоговороспособность конгресса по потолку госдолга вызывает огромный скепсис у международных инвесторов, снижая их тягу к покупке американских облигаций, что в итоге сокращает мировой спрос на доллар – и далее всё по законам рынка. И слова главы Белого дома их скорее насторожат, чем ободрят.

Но это не все шокирующие #новости из-за океана. Вот ещё одна, претендующая одновременно и на звание сенсационной.

Выпускница МГУ им. Ломоносова, казашка по национальности Сауле Омарова выдвинута Джо Байденом на должность главы Управления финансового контроля США (Office of the Comptroller of the Currency). Это своего рода главный надзорный орган над американскими банками (в Штатах денежно-кредитное регулирование и банковский надзор благоразумно разделены по разным ведомствам во избежание конфликта интересов, в отличие от России).

Почему это важно?

Сауле Омарова родилась в СССР, в Казахстане, в 1989 поступила в МГУ, получила Ленинскую стипендию. А два года спустя по студенческому обмену уехала в США, да так там и осталась. Получила докторскую степень по регулированию нефтяной отрасли. Затем – второе образование и вторая докторская по банковскому надзору. Ныне – профессор права Корнельского университета. В 2006-07 годах она была зам. министра финансов в администрации Буша.

Но интересна она не только трогательной историей, как таланты советского студента раскрылись и заблистали в США. Важны взгляды. Сауле Омарова сегодня – одна из крайне левых в Демпартии США. Это касается не только её отношения к регулированию финансов, но даже к отношению к Стране Советов. Так, она недавно шокировала республиканцев США, открыто заявив, что «в СССР, в отличие от США, было гендерное равенство. Зарплаты людей устанавливались государством без учёта гендерных факторов. И все женщины получили очень щедрые пособия по беременности и родам. И то, и другое в американском обществе остаётся несбыточной мечтой!».

Также Сауле Омарова отличается критичным отношением к акулам Уолл-стрит, вроде BofA или Goldman Sachs. В идеале, как она считает, таких сверхкрупных финансовых институтов вообще не должно быть. Но одно из главных предложений кандидата – превращение независимой ФРС фактически в Госбанк. В нескольких интервью она объясняла: «Крупные банки сейчас кредитуют людей не из привлечённых депозитов, а из денег ФРС. Более того, многие традиционные банки де-факто прекратили предоставлять депозитные счета бедным, рассматривая их как убыточных клиентов с высоким уровнем риска. Так зачем нам иметь таких посредников? Пусть люди кредитуются в самой ФРС».

А ещё Сауле Омарова – ярый противник криптовалют и сторонник многих институций Нового курса Рузвельта. Она считает, что монополия на платёжные средства должна оставаться у государства, как и инвестиционная деятельность вкупе с регулированием бизнеса. Её предложение – воссоздать «Национальное управление экономического восстановления», существовавшее в 1930-х и представлявшее собой упрощённый аналог Госплана СССР. По её мнению, из-за того, что #бизнес интересует #деньги «здесь и сейчас», но не долгосрочные стратегии, планирование, финансирование и контроль за многими направлениями и отраслями должно взять на себя #государство. Например, вложения в инфраструктуру, ВИЭ, здравоохранение. И эта идея наверняка найдёт живейший отклик в Администрации, которая сейчас проталкивает инфраструктурный план стоимостью 1,2 трлн долл. через Палату представителей.

В общем, если Сауле Омарову утвердят на посту главы Управления финансового контроля США, это не только подтвердит серьёзный левый поворот в Демпартии, но и станет очень сильным сигналом инвесторам: страна уходит всё дальше от финансового либерализма, который составлял сильную сторону доллара как мировой резервной валюты. Это, конечно, не обернётся его крахом сразу. Но станет одной из ступеней к тому.

И вот вопрос: почему же 30 лет спустя после банкротства социалистической системы, проигравшей в конкурентной борьбе либеральному капитализму, политики по обе стороны океана стремятся в той или иной форме возродить побеждённую модель?

—