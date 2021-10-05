 

Эрнст попал в скандал: самые шокирующие фигуранты “Досье Пандоры”

05.10.2021, 17:58, Разное
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Если верить “Досье Пандоры”, Константин Эрнст, генеральный директор известного телеканала и телеведущий, был тайным участником сделки по приобретению кинотеатров в столице России и получил долю за то, что помогал в организации сочинской зимней Олимпиады 2014. По словам Эрнста, свою деятельность подобного рода он не утаивал, а сделка не связана с его работой над Олимпиадой.

Также в “Досье Пандоры” появилось имя президента Украины Владимира Зеленского. Согласно расследованию, лидер страны участвовал в выводе средств бизнесмена Игоря Коломойского, который попал под американские санкции. В документах сказано, что политику и его ближним принадлежит несколько офшорных компаний, три квартиры в столице Великобритании и дивиденды финансовых магнатов.

Испанский певец Хулио Иглесиас, который также фигурирует в расследовании, потратил на шикарную недвижимость и личный самолет около 112 миллионов долларов, так как является владельцем минимум 20 офшорных компаний
— так говорится в документах.

В “Досье” сообщается, что певица Шакира открыла три офшорные компании, хотя 10 лет проживает в Барселоне и обвиняется в мошенничестве с налогами на 14,5 миллиона евро.

Согласно расследованию, супермодель Клаудию Шиффер офшоры также не обошли стороной
— ее имя фигурирует в документах.

В “Досье Пандоры” говорится, что принцессе Марокко Лалла Хаснаа, сестре Мухаммеда VI, тоже принадлежит офшорная компания. Она была создана в 2002 году, а после купила недвижимость в Лондоне стоимостью 11 миллионов долларов.



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