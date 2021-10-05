Российская пенсионерка пообещала взорвать дом из-за отсутствия отопления

Жительница города Лебедянь Липецкой области сообщила экстренным службам о минировании своего дома. Так она хотела привлечь внимание органов к коммунальным проблемам.

61-летняя пенсионерка заявила, что якобы заложила бомбу в своем подъезде многоквартирного дома и готова привести ее в действие, если коммунальщики не включат отопление в ее квартире. Вскоре на место прибыли сотрудники экстренных служб, которые обследовали дом и прилегающие территории, но не нашли никаких взрывных устройств. Выяснилось, что

женщина была ранее судима, а ее сообщение оказалось ложным. Пенсионерку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело. Теперь ей грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или до трех лет ограничения свободы, сообщает телеканал “360”.