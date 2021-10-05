Мнение: Миграция в Россию, миролюбивый Путин и столица телефонных мошенников

1. В прошлом году, несмотря на ковидные карантины и резкое осложнение возможностей для миграции в Россию, у нас всё-таки сложился положительный миграционный прирост – в страну приехали 594 тысячи человек (545 тысяч из бСССР), а уехали 487 тысяч. Разница в нашу пользу составила 107 тысяч:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-migrantov-iz-stran-byvshego-sssr-priezjaet-v-rossiiu-ejegodno-614075384b34670aa338cd05

Как видно по таблице, примерно половина приехала из европейских республик, вторая половина – из республик Закавказья и Средней Азии. По-большому счёту, значительный поток мигрантов сохраняется только с Украины (прирост в 53 тысячи) и из Таджикистана (39 тысяч), в меньшей степени – из Азербайджана (11 тысяч) и Казахстана (8 тысяч).

107 тысяч приехавших за год в Россию – это менее 0,1 процента населения, малозначимое с точки зрения российской демографии цифра. В этом году в связи с частичным открытием границ мигрантов, вероятно будет побольше, но вряд ли это изменит общий более-менее стабильный уровень миграции, который в 2000-е и 2010-е годы составлял по 200-300 тысяч человек в год (речь по-прежнему идёт о приросте).

Когда у нас внезапно чуть ли не вдвое уменьшилось количество переселенцев, когда у нас резко сократилось число гастарбайтеров и нелегальных мигрантов, выяснилось, что жить так мы вполне можем и при помощи собственных рабочих рук. Экономика просела не особо сильно, зато в ресторанах и прочей сфере услуг резко повысились зарплаты и стали активнее набирать на работу местные кадры. Строителям, правда, гастарбайтеров сильно не хватает, но это уже отдельная история.

Как показывает практика соседней с нами Японии, развитая страна вполне может десятилетиями жить без мигрантов, даже в условиях стареющего и сокращающегося населения. Злопыхатели скажут, что потому-то Япония и находится эти десятилетия в затяжном кризисе, но мне всё же представляется, что причины у японского кризиса иные.

В любом случае, за пределами наших границ находится огромное количество русских людей. Полагаю, мешать им вернуться в Россию было бы глупо.

2. Канадский профессор решил оценить, насколько миролюбива современная Россия, и выяснил, во-первых, что количество наших войск, которые после 1991 года задействовались в любого рода военных операциях за рубежом, на порядок меньше, чем было во времена СССР:

https://irrussianality.wordpress.com/2021/09/28/what-motivates-russian-military-intervention/

По состоянию на 2018 год, профессор насчитал 7 «военных вмешательств» России за рубежом, что меньше, чем было у СССР в 1970-е и 1990-е. Причём большая часть «вмешательств», судя по всему, связана с конфликтами на территории бывшего СССР, то есть Россия фактически занимается своими внутренними делами:

В последние несколько лет серьёзное зарубежное военное присутствие Россия имеет разве что в Сирии.

Тем не менее в условных Соединённых Штатах, которые в последние 30 лет вели многочисленные зарубежные операции, включая полноценные вторжения, с немалыми контингентами и колоссальными военными расходами, пропаганда до сих пор умудряется выставлять Россию агрессивной страной.

3. Журналисты пишут, что главное гнездо телефонного мошенничества находится на Украине:

https://lenta.ru/news/2021/10/02/kol/

«Столицей» телефонного мошенничества можно считать украинский город Днепр. Об этом <…> рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в конце 2020 года там располагалось до тысячи колл-центров мошенников. Сейчас же эксперты банка считают, что в Днепре осталось около 150 центров, откуда преступники звонят жертвам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. При этом банк ежедневно фиксирует по несколько тысяч звонков, а в пике злоумышленники способны совершить до десяти тысяч разговоров.

Кузнецов также рассказал, что жертвами телефонных мошенников становится один процент абонентов. При этом примерно половина россиян уже перестали отвечать на такие звонки.

В нашем информационном пространстве каждый третий русскоязычный автор или комментатор не является гражданином России, а проживает в одном из государств СНГ либо является мигрантом в дальнее зарубежье.

Конечно, большая часть носителей русского языка за рубежом – нормальные и достойные люди. Но всё же небольшое и громкое меньшинство существенно искажает информационный фон в Рунете, а именно:

– раздувает оппозиционные настроения, потому что им не нравится внешняя политика России;

– подпитывает всепропальчество и пораженчество, пытаясь оправдать свои неудачи в новой стране;

– раздувает левые настроения, транслируя нам современную идеологию западных стран;

– агитирует против вакцинации, потому что у него нет собственной вакцины и нет денег/доступа к западным вакцинам.

Очевидно, не в меньшей степени проблема разделённости русскоязычного мира касается и телефонных мошенников, которых гораздо легче прищучить в России, чем за рубежом.

P.S. К вопросу о том, как телефонные номера попадают к мошенникам:

https://lenta.ru/news/2021/10/04/v_set/

Данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

Mash добавляет, что это самый большой и значительный «слив» данных Facebook за всю историю.