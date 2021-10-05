 

Специалист назвал продукты с высоким содержанием витамина E

05.10.2021, 17:54, Разное
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Владислав Бондаренко, эндокринолог, пояснил о продуктах с высоким содержимым витамина E. Для возмещения дефицита компонента, необходимо добавлять в меню продукты, где имеется высокое содержание токоферола.
Специалист отметил, что суточная доза витамина E составляет 10-15 миллиграммов для взрослых людей ежедневно. Получать его можно благодаря капсулам, которые можно приобрести в аптеке, или с помощью продуктов питания.

Эндокринолог советует готовить блюда из картофеля, моркови, шпината, свеклы, капусты и тыквы. Токоферола достаточно в ягодах облепихи, черешне, рябине, калине, шиповнике. Витамин есть в нерафинированных растительных маслах, орехах, пшенице, которую прорастили, семечках и болгарском перце. Медик заявляет, что принимать вещество в виде лекарства можно лишь после назначения доктора, так как передозировка вызывает аллергические реакции.

Источник: vm.ru



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