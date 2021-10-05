 

Опубликованы кадры жены Прохора Шаляпина перед смертью

05.10.2021, 17:54, Разное
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На просторах Сети появились кадры, на которых запечатлена жен Прохора Шаляпина перед смертью. В рамках программы «Прямой эфир» Татьяна Дэвис была запечатлена на видео с кислородной маской.
После свадьбы с Прохором Шаляпиным, которая состоялась в конце июля, Татьяна Дэвис заболела COVID-19. Первое время юрист из Канады лечилась дома, но в итоге ее госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса. В распоряжении журналистов «Прямого эфира» оказались эксклюзивные кадры госпитализации жены Прохора Шаляпина. Сама же программа выйдет в ближайшее время. На кадрах Татьяна Дэвис выглядит обессиленной, также она дышала посредством кислородной маски.

В студию шоу пришел и сам Прохор Шаляпин, хотя ранее говорил, что ему пока нечего сказать журналистам. Он заявил, что частично в произошедшем винит себя. Если бы не состоялась свадьба в Голливуде, Татьяна Дэвис, возможно бы не заболела и осталась бы жива. К слову, коронавирус подхватили и родители юриста из США. Сейчас они уже находятся дома.

Состояние Татьяны Дэвис в больнице постепенно ухудшалось. Больше месяца она провела в коме, но в итоге скончалась, не приходя в сознание. Прохор Шаляпин не смог проститься с возлюбленной. В США ее экстренно кремировали.

Источник: www.starhit.ru



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