Эксперты назвали три смартфона с лучшей в мире ремонтопригодностью

Эксперты назвали три смартфона во всем мире, которые обладают лучшей ремонтопригодностью. Их можно самостоятельно собрать и разобрать, как конструктор.

Первой подобной моделью является Fairphone 2. Любой обладатель данного смартфона мог заменить сломавшийся компонент без помощи специалистов. Например, дисплей можно было заменить за одну минуту. До 2015 года девайс имел неплохие технические параметры: 5-дюймовый экран, камера на 8 Мп, ОС Android Lollipop 5.1, чип Snapdragon 801, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Эксперты дали смартфону максимальное количество баллов -10.

В 2019 году вышел смартфон Fairphone 3 Он получил максимальный балл по ремонтопригодности. Девайс наделили 5,65-дюймовым дисплеем, 4 ГБ ОЗУ и 54 ГБ РЗУ, процессором Snapdragon 632. В устройстве присутствовали две камеры разрешение фронтальной составляло 8 Мп, а основной 12 Мп.

Совсем недавно на рынке появился смартфон Fairphone 4. Девайс получил 6,3-дюймовй экран, чипсет Snapdragon 750G, размер ОЗУ составил 6 ГБ, а ПЗУ 128 ГБ. В качестве ОС выступает Android 11. Разрешение основной камеры составило 48 Мп, а фронтальной 25 Мп. Заменяемыми в аппарате являются дисплей, батарея, задняя панель, динамик, сенсоры камеры. Все эти компоненты доступны на официальном сайте производителя.

Источник: www.ferra.ru