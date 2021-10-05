Путин призвал внедрять полезные экологии и экономике технологии

Российскому руководству необходимо активнее внедрять технологии, которые выгодны и экономике, и экологии, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Необходимо «грамотно и в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывают текущие и будущие изменения глобальной экономики», сказал президент, передает ТАСС.

По его мнению, нужно внедрять проекты, которые несут прямую выгоду экономике и вместе с тем обеспечивают снижение выбросов парниковых газов.

«В РФ такие планы уже реализуются. Мы внедряем новые технологии и материалы в строительстве. Очень важное направление – модернизируем систему теплоснабжения, переводим на электричество и газомоторное топливо общественный транспорт. И я прошу правительство активизировать эту работу», – обратился президент к членам правительства.

Путин назвал несколько других подобных технологий, упомянув утилизацию попутного газа в нефтяной промышленности.

«И здесь, я хочу еще раз подчеркнуть, мы впереди, можно сказать, планеты всей. Потому что такого объема утилизации попутного газа нет, по-моему, вообще ни в одной стране», – напомнил глава государства.

Вместе с тем, руководству страны важно решать проблему электрификации газотранспортной и нефтетранспортной инфраструктуры. «Активные инвестиции в нефте- и газохимию – чрезвычайно важная вещь», – отметил он. «В электроэнергетике – программа комплексной модернизации тепловой энергетики. Также запущены проекты по повышению энергоэффективности», – сказал президент.

Для развития в этих направлениях важно вкладываться в соответствующую инфраструктуру, например, без инфраструктуры заправок не будет газомоторного топлива.

Также нужно обновить планы действий в этих сферах, предусмотрев более амбициозные целевые показатели. «Именно в этих областях сосредоточены наиболее эффективные проекты и по экономическому результату, и по позитивному влиянию на климат», – сказал Путин.

«Важно учесть, что меняющаяся структура глобальной экономики ведет и к опережающему спросу на некоторые сырьевые товары, например, на медь, редкоземельные металлы. <…> Это должно быть отражено и в перспективных планах нашей геологоразведки и добывающего комплекса», – отметил он.

Также в ходе совещания президент отмечал, что на европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях.