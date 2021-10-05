Голикова: РФ близка к преодолению порога в 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Россия приближается к тому, чтобы преодолеть порог в 30 тыс. выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки, сообщила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр – 20 тыс. (случаев) ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тыс. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее Голикова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России.