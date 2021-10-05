 

Росатом освоил производство циркониевой губки для ядерного топлива

05.10.2021, 17:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Удмуртии, на Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство циркониевой губки, церемония запуска производственной линии прошла во вторник с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой.

«Освоение производства циркониевой губки – знаковая веха для развития циркониевого производства в топливном дивизионе Росатома. Создание собственной российской технологии с нуля и строительство нового производства – это огромное достижение наших ученых и производственников, настоящий трудовой подвиг, важный вклад в повышение нашей глобальной конкурентоспособности. Циркониевая губка может широко применяться в производстве топлива для всех основных энергетических реакторов, как российского, так и зарубежного дизайна», – приводятся слова Никипеловой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

До настоящего времени АО ЧМЗ, предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и единственный в РФ завод по выпуску циркониевой продукции,  производил в качестве материала для своих изделий только электролитический циркониевый порошок по фторидной технологии.

При этом в мировой практике конструкционные материалы для производства ядерного топлива производятся из циркониевой губки. По сравнению со фторидной технологией новое производство губки содержит в два раза меньше технологических операций, снижается потребление сырья и энергоресурсов, при этом обеспечивается высокая чистота циркония.

Путь создания собственного производства циркониевой губки потребовал решения многих задач, с которыми российские ученые и промышленность столкнулись впервые. Полный технологический цикл и все оборудование производства циркониевой губки разработаны и изготовлены российскими организациями. В ходе освоения технологии разработано более 100 новых технических решений, зарегистрировано 17 изобретений и патентов.

Важнейшим этапом проекта стало освоение последнего – 12-го технологического передела – ректификационного разделения хлоридов циркония и гафния. На площадке ЧМЗ был построен и введен в эксплуатацию уникальный для РФ производственный объект – установка разделения хлоридов циркония и гафния.

Высота установки – более 80 м, в составе установки – 147 единиц оборудования, более 2 тыс. датчиков контрольно-измерительных приборов и автоматики. Внедренная в РФ технология разделения хлоридов циркония и гафния позволила получить тетрахлорид циркония крайне высокой чистоты (с содержанием гафния менее 100 ppm), что является важным параметром для эффективной эксплуатации ядерного топлива.



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