 

Мнение: “Дом дракона”. Трейлер

05.10.2021, 17:32, Разное
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Трейлер приквела "Игры престолов", про династию Таргариенов.
Так сказать, для тех, кому 8 сезонов оказалось недостаточно.

Оригинальный сериал после окончания книжного первоисточника стремительно деградировал и фраза "съемки идут с опорой на консультации Мартина" в отношении "Дома драконов" напоминают об аналогичных фразах применительно к паре последних сезонов "Игры престолов".
Так что не очень высока вероятность, что качество будет на уровне первых сезонов "Игры престолов", а более вероятно, что на уровне последних.
Мартин, за всеми этими консультациями, бумажную концовку так до сих пор и не написал, а годы идут,

PS. Повесточка в приквеле отработана. Фэнтезийный афроблондин прилагается.

Источник: Colonel Cassad



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