Дерзкий цитрус Рома – Личное мнение

Настюшка Макеева поставила своего гастарбайтера в душ и заставила рекламировать шампунь с вкусом и запахом «дерзкого цитруса».



Фото: Соцсети

Бывает, конечно, мужики в жизни позорятся, но наш Ромка «Дерзкий цитрус» всех переплюнул.

Сначала Макеева показала всему Инстаграму его вырванные гнилые зубы. Потом, рассорив с детьми, протащила по миру в бессменных тёщиных бриджах, а теперь вот обязала врываться в давно закончившееся лето вместе с «дерзким цитрусом».

https://t.me/lenamiro/9865

Видео: Телеграм

Смотрю я на этого мужичонку и понять не могу — неужели не стыдно?

Там более, что Настюшка, которая сама снимала этот шедевральный рекламный ролик дерзкого шампуня, заявила, что Ромка разорит её на стрижках.

То есть за стрижки платит Настюшка, понимаете?

Завела себе мужичка, радуется, но это денег стоит: зубы, стрижки, прочий груминг. Хоть пусть в рекламе снимется, раз денег не приносит. Подозреваю, учитывая совсем не дерзкие охваты Макеевой, что даже и не за деньги снимается, а по бартеру.

Когда я слышу, как россиянок обвиняют в корыстном отношении к мужчинам, меня злость берёт. Вы ни черта не понимаете в наших бабах, если верите в такое.

Да наша среднестатистическая тётка готова вкладывать в мужичка и время, и деньги, и усилия, а ещё — веру, надежду и любовь. Она ему не только пиджак купит, но и зубы вылечит, и к себе жить возьмёт.

Настюшка же Ромку взяла. В квартиру, ипотеку за которую ей помогли выплатить, если верить прессе, родители.

И всё, что хочет от мужичка наша баба — это доброго к ней отношения. Чтобы не бил ни её, ни совсем уж откровенно — баклуши. Она ему и работку непыльную подгонит, и возможность деньжат подзаработать.

Давай, дорогой, бизнес помогу тебе замутить. Давай в Инстаграме рекламку подгоню. И сумку куплю брендовую, и машинку свою отдам. Ты только будь!

А, собственно, зачем? Неужели без «дерзких цитрусов» нашим бабам не лучше? На кой вам такие Ромки?

Я вас слушаю очень внимательно.

—