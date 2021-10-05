Шмыгаль о плане трансформации Украины: Мы не говорим “дайте деньги”, мы предлагаем инвестировать

“Это не официально утвержденный документ. Это концептуальный план, содержащий целый перечень направлений и проектов, которые с помощью международных партнеров могут быть реализованы быстрее. То есть если мы говорим о необходимости построить в Украине флот, выполнить ракетную программу, восстановить авиастроение, мы можем делать это самостоятельно, но на это уйдет 10–20 лет. Если это делать с международными партнерами, которые могут помочь технологиями, привлечением финансовых инвестиций, на это уйдет 2–5 лет. Результата можно достичь гораздо быстрее”, – объяснил глава правительства.

Шмыгаль сказал, что все вышеперечисленное нарабатывали и представляли министерства в рамках обсуждения плана деятельности правительства.

“Дальше ведется работа на разных уровнях – от администрации до USAID [Агентство США по международному развитию]. Все эти вещи сейчас идут в развитие. Как официально утвержденного документа этого плана пока нет. Это задача для Министерства экономики – разработать такой документ”, – пояснил он.

При этом премьер сказал, что в плане трансформации нет просьбы “дать денег”.

“Мы не хотим говорить: “Дайте нам” [деньги]. План трансформации – о другом. Это интерес, бизнес. Подписанный меморандум на строительство пяти новых атомных блоков. Мы говорим: “Если вы партнеры, приходите в страну, инвестируйте, давайте построим блоки и будем управлять”. То же касается и других направлений. Мы предлагаем инвестировать, вместе развиваться. Есть грантовые вещи, а есть бизнесовые и геополитические”, – заявил Шмыгаль.

Контекст:

О том, что Зеленский презентовал план трансформации Украины A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine в американском штате Вирджиния, стало известно 1 сентября. В Офисе президента Украины (ОП) говорили, что план определяет видение развития Украины на ближайшие годы как “форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба”.

План состоит из более чем 80 проектов на общую сумму $277 млрд.

Советник руководителя ОП Тимофей Милованов считает, что план трансформации Украины можно реализовать за 5–10 лет в условиях быстрого инвестирования и изменения регуляторной среды.

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