Мнение: Объявление для авторов: ваш литагент в ЖЖ!

Продолжают поступать рукописи и ссылки на электронные книги от разных страждущих авторов. Люди просят прочитать и написать рецензию – раз уж, типа, я это практикую. Поскольку я сам был страждущим автором – прекрасно понимаю вас, друзья мои! И поэтому даже решил сделать вот такое ОБЪЯВЛЕНИЕ:

Дорогие авторы-литераторы-собратья-графоманы! (и то же самое – в женском роде)! Если вам нужен доброжелательный критический взгляд на ваше творчество на независимом сайте – обращайтесь сюда. Возможно, это ваш ШАНС. Старый добрый Сапожник любит читать всякие книжки и готов высказывать о них свою нелицеприятную оценку! ТАРИФЫ (пока) ЛЬГОТНЫЕ!

Я ведь думаю, что это на самом деле ПРОБЛЕМА. Авторов сейчас настолько много, что на них определенно не хватает критиков. Пробиться куда-либо, чтобы на твое творчество написали рецензию (хоть какую! Пусть разгромную, но чтоб ЗАМЕТИЛИ!) – практически невозможно. Тем более, что тут, помимо “блата”, есть и специфическая российская трудность: кто-то, может, и обладает достаточной пробивной силой, чтобы пробиться в любой литературный журнал – но вот беда: их просто нет. Некуда пробиваться. Вся, так сказать, литературная инфраструктура – выжженная пустыня.

Помню, когда я еще думал, как мне издать свою книжку, мне вдруг пришла в голову фантазия – надо обзавестить ЛитАгентом! Я читал в зарубежных книжках, что у каждого уважающего себя писателя должен быть литагент. Загорелся, полез в интернет – есть! Но стал читать предлагаемый литагентами список услуг – и малость опешил: в списке “услуг” чуть ли не главной оказалась “создание популярного сайта, который будет способствовать продвижению вашего творчества”! Каково? То есть я найму литагента, чтобы он меня учил, как создавать сайт для продвижения моего творчества!

Но такой сайт, извините, у меня уже есть: это sapojnik.livejournal.com, 8 место в рейтинге ЖЖ, 600 тысяч уникальных посещений в месяц согласно Гугл-Аналитикс, высокий индекс цитирования. Тогда я рассмеялся и махнул рукой. А теперь думаю, что это можно предложить таким же, как я.

Спасение рук утопающих – дело рук самих утопающих! Никто не поможет автору, кроме другого автора. В общем, если готовы – пишите в личку или на [email protected] Если нет – просто читайте рецензии. Как говорил кто-то из великих: “Талантам надо помогать – посредственность пробьется сама”.

Кстати: издать мою книгу “Страну утраченной эмпатии” мне помог именно Сапожник. Собственно, издательство ЭКСМО на меня вышло именно как на автора этого блога.