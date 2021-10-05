«Архив Пандоры»

Владимира Зеленского проверят на преступную связь с олигархом Коломойским и укрывательство от налогов.

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Когда я пишу этот текст, фильм «Офшор 95» — прямая ассоциация с «Кварталом 95» — за сутки просмотра занял третью позицию в трендах украинского видеохостинга, и зрителей все прибывает. Тем более что фейсбук с инстаграмом до ночи «лежали», не составляя конкуренцию ютьюбу.

Журналисты агентства «Слідство.Інфо» («Следствие.Инфо») накануне анонсировали свою работу как «расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и грязных деньгах олигарха Коломойского». Фильм — часть международного проекта Pandora Papers, новый этап масштабной утечки данных о тайных финансовых делах и соглашениях сильных мира сего. Украина, по данным Pandora Papers, стала мировым лидером по числу политиков, использующих офшорные схемы: в документах фигурируют 38 человек.

Вечер премьерного показа 3 октября в Киеве, в театрально-зрелищном центре «Малая опера», внезапно стал темным — в прямом смысле слова. Директор «Малой оперы» сказал организаторам мероприятия, что в помещении выключен свет и начат ремонт, несмотря на подписанный заранее договор и оплату помещения. Так обычно вела себя с оппозицией власть Януковича…

Журналисты «Слідство.Інфо» примчались на место, где было светло, а ремонтом и не пахло. Украинские медиа массово рассказали о ЧП и, проявив солидарность, потребовали объяснений. О фильме и его содержании узнали даже те, кто заранее не записался на премьеру. Запрет — пока иных объяснений нет — выглядел фантасмагорически: мол, в Киевскую горгосадминистрацию позвонил некий «сотрудник СБУ» и пригрозил проблемами, если показ состоится. В общем, афишу вернули на законное место, и публика ринулись в зал…

О чем кино

Пересказывать такого рода фильмы — дело неблагодарное. Поэтому приведу большой фрагмент текста непосредственно с сайта расследователей. Это суть сюжета.

«…При переходе студии «Квартал 95» на телеканал «1+1» украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая ныне владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США.

Плакат к фильму

Посредством сети связанных с президентом офшорных компаний два близких соратника Зеленского стали собственниками элитной недвижимости в Лондоне. Так, Сергей Шефир, сценарист и продюсер, соучредитель «95-го квартала», а ныне первый помощник президента (на него недавно было совершено покушение: под Киевом машину обстреляли неизвестные. — О. М.), через офшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более 5 млн долларов США.

Другой собственник лондонской недвижимости — тоже бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии «95-й квартал» Андрей Яковлев. По данным земельного кадастра Великобритании, фирма, принадлежащая Яковлеву через ряд других офшоров, владеет квартирой в центре Лондона, в десяти минутах ходьбы от парламента. Согласно документам, которые проанализировали журналисты, стоимость этой квартиры составила свыше 2 млн долларов США.

Но дорогие квартиры в Лондоне не единственная находка Pandora Papers. Благодаря этим документам удалось раскрыть «сердце» офшорной сети компаний окружения Владимира Зеленского.

Речь идет о зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирме Maltex Multicapital Corp, которой в равных частях владели действующий президент с женой, братья Сергей и Борис Шефиры и Андрей Яковлев.

Интересно, что почти за три недели до первого тура президентских выборов свою часть в 25 процентов этой «ключевой» офшорной компании Зеленский бесплатно передал именно своему первому помощнику Шефиру. Он не является госслужащим (Сергей Шефир не получает зарплаты, не имеет соответствующего ранга. — О. М.), то есть не должен заполнять ежегодную декларацию о доходах.

Чего не скажешь об Иване Баканове (председателе СБУ. — О. М.). Друг детства Зеленского, в недалеком прошлом — юрист «95-го квартала», владел фирмой Davegra Limited. Именно эта компания была номинальным собственником «сердца» офшорного бизнеса Зеленского и его партнеров — Maltex Multicapital Corp. Именно Davegra хранила тайные документы — трастовую декларацию, то есть список реальных бенефициаров Maltex и размеры их частей в бизнесе. В 2019-м, когда Баканов возглавил Службу безопасности Украины, он передал эту фирму другому «кварталовцу», Андрею Яковлеву.

По данным Pandora Papers, именно Яковлев через ряд фирм владеет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Candlewood Investments Limited…»

По мнению расследователей, Владимир Зеленский, выйдя из бизнеса по ходу выборов, «вероятно, имел намерение получать дивиденды и после того, и это достаточно подозрительная схема».

Кульминация фильма-расследования связана с суммой в 40 млн долларов. История о том, как эту сумму олигарх Коломойский вывел из ПриватБанка на счета «Квартала 95»,

назвав вкладом в уставной капитал, всплыла еще в 2019-м. Ее предало гласности окружение Петра Порошенко как доказанный факт. Снова цитирую сайт «Слідство.Інфо»: «Документы Pandora Papers… частично подтвердили схему перевода денег от структур Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. В частности, журналистам удалось определить конечных собственников офшоров, которые могли получить деньги. Эти деньги могли быть частью истории по выведению и отмыванию денег ПриватБанка».

Игорь Коломойский. Фото: РИА Новости

Трудно не обратить внимания на осторожные «вероятно», «частично» и «могли быть»…

Сюжетную линию разбавляют комментарии аналитиков, коллег-партнеров «Слідства» из The Guardian и BBC, хроника политических событий, интервью с Игорем Коломойским, а также кадры из культового сериала «Слуга народа», третий сезон которого был показан, как известно, уже в процессе избирательной гонки и в немалой степени повлиял на умонастроения электората.

Что говорят и о чем молчат

Александр Новиков, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в комментарии «Радио НВ» («Новое время») сказал: «…Проводим полную проверку декларации президента. Используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация тоже будет учтена… Проверка (Зеленского. — О. М.) началась в апреле нынешнего года, а результаты будут опубликованы до 18 октября».

Новиков подтвердил, что Сергей Шефир, первый помощник Зеленского на общественных началах, деклараций подавать не должен, а шеф СБУ пройдет процедуру как положено. По словам главы Нацагентства, сами факты, что имели место в 2012 году, не являются основанием для привлечения к ответственности. Но ситуация в корне изменится, если сведения окажутся актуальными по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Журналисты «Слідство.Інфо» рассказали, что в процессе работы над фильмом трижды отправляли президенту подробные информационные запросы — безрезультатно. Последнюю попытку предприняли через Сергея Никифорова, пресс-секретаря главы государства. На эсэмэску Никифорова Зеленский отреагировал кратко: «Ответа не будет».

Зато на вопрос, зачем «Кварталу» офшоры, ответил Борис Шефир (брат первого помощника президента, продюсер, сценарист, политической деятельностью не занимается): «Это вы спросите наших законодателей, создавших такую ситуацию, что бизнес постоянно под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время (период президентства Януковича. — О. М.) было очень важно защитить свои интересы».

Весьма экспрессивно высказался пятый президент и главный критик Зеленского — Петр Порошенко: «Я в шоке… Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства и лично Владимира Зеленского. Когда из-за президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим партнером Коломойским… Зеленский не Голобородько (главный герой сериала «Слуга народа». — О. М.), это было известно еще с 2019 года, и это не расследовалось».

В 2016 году президент Порошенко тоже оказался в центре международного скандала. Тогда не менее авторитетные расследователи нашли у него три офшорные компании, связанные с кондитерским бизнесом, а юристы пытались вывести Петра Алексеевича из владельцев офшора, как только стало известно о дате публикации Pandora Papers.

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«…Практически вся данная информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего», — парировал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента. Он повторил, что «Квартал 95» всегда был прозрачным бизнесом, не имел отношения к государственным деньгам и регуляторам. «Но защита бизнеса в условиях власти Януковича и других коррумпированных деятелей была вполне понятной задачей», — согласился советник главы Офиса с Борисом Шефиром.

Часть спикеров рассуждает о моральной ответственности президента Зеленского. Мол, осадок все равно останется, даже если криминала «органы» не обнаружат.

Наиболее точно, на мой взгляд, определила характер подобных претензий Светлана Чунихина, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины. «Вся политика в Украине построена на нездоровом, глубоко невротичном отношении к деньгам. Политик не имеет права быть бедным, ибо бедность — синоним беспомощности. Но политик не имеет права быть и богатым. Вообще. И что самое странное, ни один политический деятель, находясь во власти или в оппозиции, неважно, не сделал ничего, чтобы этот порочный круг разорвать. Наоборот, вся конкурентная борьба построена на вменении оппонентам неправедного богатства. Так оно все неправедное у нас, и это всех, кажется, устраивает…»

…Зеленский по-прежнему со значительным отрывом лидирует в рейтингах топ-политиков. И у избирателя еще есть кредит доверия. Грубо говоря, ему готовы будут простить многое. Но не коррупцию.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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