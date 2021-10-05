 

Исхудал, завел молодую любовницу и сбежал от жены: как изменилась жизнь юмориста Гальцева

05.10.2021, 17:04, Разное
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Сегодня 60-летний Юрий Гальцев является одним из самых популярных юмористов
— его знает вся страна. Однако к профессии актера Юрий Николаевич пришел далеко не сразу.

После школы Гальцев поступил в курганский машиностроительный ВУЗ, но уже там его привлекло творчество. Попробовав свои силы в музыкальном ансамбле и театральном кружке Юрий решил, что станет актером. Поэтому после окончания учебы в родном городе будущий артист переехал в Ленинград, поступил в институт театра, музыки и кинематографа, проявил себя перед местными режиссерами и стал сниматься в кино.

Роли в телесериалах помогли Гальцеву сделать первые шаги в карьере и стать узнаваемым, а настоящую известность подарило участие в юмористических передачах.

Личная жизнь артиста всегда складывалась легко — очаровывать девушек ему помогала врожденная харизма. Поэтому Юрий Николаевич впервые связал себя узами брака уже в 19 лет, однако вскоре после рождения сына супруги развелись.
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Публикация от Юрий Гальцев (@galtsev_yuriy)

Второй брак юмориста получился удачным. Он взял в жены свою землячку Ирину Ракшину, с которой у артиста родилась дочь — пара вместе уже более 30 лет. Однако их отношения до сих пор не перестают обсуждать. В 2010 году Гальцев закрутил роман со своей молодой ученицей Марией Насыровой, а в 2018 году переехал вместе с ней и их общим двухлетним сыном в специально купленную квартиру. При этом, Ракшина остается его законной женой — это положение ее полностью устраивает.

Не так давно в “Инстаграм” Юрия Николаевича появилась фотография с сильно похудевшим юмористом. Некоторых поклонников всерьез напугал вид любимого артиста, а другие восприняли изменение в весе, как позитивное влияние молодой возлюбленной.



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