 

Началось движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

05.10.2021, 17:04, Разное
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В Москве создается новый транспортный каркас, который прослужит многие десятилетия. Столичные хорды, рокада, новая улично-дорожная сеть, развязки и путепроводы станут частью одной мощной транспортной системы. То есть скоро город “поедет” по-новому.

Самым крупным дорожным проектом на данный момент является строительство хорд – Северо-Западной (СЗХ), Северо-Восточной (СВХ) и Юго-Восточной (ЮВХ). Также создается Южная рокада. СЗХ уже построена, а СВХ будет полностью запущена в следующем году.

А пока открылось движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и прилегающей улично-дорожной сети. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание в районах Тимирязевский, Марфино, Останкинский, Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное и Головинский.

“Соединение между СЗХ и СВХ – очень важный и нужный участок, который разгрузит действующую трассу и соединит две эти большие автомагистрали”, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время запуска движения по новой дороге.

Строительство нового участка велось в сложных условиях. Было возведено два моста через Лихоборку и два путепровода через железную дорогу. Кроме того, здесь сосредоточено большое количество коммуникаций и пересечений дорог.

Работы начались в апреле 2019 года. Строительство участка должно было завершиться летом 2022-го, однако все готово было уже в октябре 2021-го.

Длина новой дороги составляет примерно три километра. Она проходит параллельно строящемуся основному ходу СВХ и напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд (СЗХ) с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой. Теперь автомобилистам не нужно объезжать через Ботаническую улицу, Сигнальный проезд, Березовую аллею и другие ближайшие улицы.

В рамках проекта в общей сложности специалисты построили 8,1 километра дорог, проложили 36 километров инженерных коммуникаций, установили шумозащитные экраны. В рамках благоустройства территории уложили 3,7 гектара газонов, высадили 74 дерева и почти 1,2 тысячи кустарников.



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