Мнение: Искусственная нефть в Германии, самый длинный подводный кабель и провал нефтерубля

1. Во времена Второй мировой Германия впервые начала делать искусственную нефть из угля, поскольку доступа к нефти природной у неё практически не было (наши не пустили немцев в Баку, а союзники – к месторождениям Ближнего Востока). Сжиженная угольная нефть давала Люфтваффе до 92% авиатоплива. В 1945 году побеждённых немцев заставили отказаться от синтеза нефти. Впрочем, им не очень-то и хотелось продолжать – в условиях открытого глобального рынка ресурс выгоднее покупать готовым, чем синтезировать с большими затратами энергии.

Но вот колесо истории сделало очередной оборот – настала эпоха зелёной чумы и газового кризиса. Сумрачный германский гений снова взялся за дело. Теперь немцы будут производить нефть не из угля, а из экологически чистых биотходов:

https://lenta.ru/news/2021/10/04/oil/

В Германии создан единственный в мире промышленный завод по производству искусственной нефти на базе неисчерпаемых природных ресурсов. Первой областью применения экологически чистого сырья станет изготовление синтетического топлива для авиации, сообщает Associated Press.

Предприятие в коммуне Верльте (Werlte), построенное некоммерческой экогруппой Atmosfair и инженерной корпорацией Siemens при поддержке немецкого правительства, станет экспериментальной площадкой для доказательства технологической осуществимости и экономической рентабельности нового принципа топливного производства.

Завод будет вырабатывать водород, используя воду и электричество от четырех близлежащих ветряных электростанций, а также добывать углекислый газ из воздуха и биогазовой установки. При смешении этих двух компонентов образуется искусственная сырая нефть, из которой научились делать реактивное топливо. Когда топливо сжигают в двигателе, в воздух выбрасывается столько же углекислого газа, сколько было взято. Получается углеродно-нейтральное топливо, не нарушающее баланс веществ.

По словам исполнительного директора Atmosfair Дитриха Брокхагена, в первые годы цена на синтетический керосин будет выше, чем на обычный, около 5 евро за литр. Однако в будущем введение налогов на ископаемое топливо значительно повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность создаваемого сырья, а также позволит расширить линейку топливных продуктов на искусственной нефти.

Опять же, будете ли вы производить нефть из угля, или из нечистот – неважно, она по чисто физическим причинам будет проигрывать естественной нефти, произведённой самой природой (если только расходы на добычу и логистику не слишком велики).

Единственный способ для Германии сделать свою нефть рентабельной – вновь превратиться в осаждённую крепость, отгородившись от мира гигантскими пошлинами или прямыми запретами на импорт углеводородов. Технически это осуществимо. Но вот вопрос, что станет с конкурентоспособностью немецкой промышленности, которой придётся в разы больше платить за энергию? Что станет с немецким транспортом после кратного подорожания топлива?

На это у Германии заготовлен ответ: надо заразить зелёной чумой весь мир, заставив все страны фанатично соблюдать экологическую повестку. Тогда сами немцы будут даже в выигрыше, поскольку именно у них будут новейшие технологии по производству топлива из биомассы.

2. В Великобритании тоже пытаются вскочить на зелёный электропоезд, однако для этого надо каким-то образом победить неизбежный энергетический кризис.

Дано:

– ветряная энергетика ненадёжна (слишком зависит от погоды);

– солнечная – мало подходит для Туманного Альбиона;

– собственный уголь добывать теперь нельзя;

– нефть также не приветствуется (да и заканчиваются уже месторождения в Северном море);

– американский сжиженный газ – дорогой;

– русский трубопроводный газ – неполиткорректный;

– атомная энергетика отстала за годы пренебрежения;

– покупать электричество у Франции после выхода из ЕС как-то не комильфо.

Что же делать несчастному острову? Изворотливые британцы таки нашли выход:

https://lenta.ru/news/2021/10/04/kab/

Великобритания запустила в работу гигантский энергетический кабель из Норвегии для борьбы с электроэнергетическим кризисом, сообщает «Би-би-си».

Самый длинный в мире подводный электрический кабель (около 724 километров) North Sea Link (NSL) будет передавать экологически чистую энергию. Он соединил город Блит в графстве Нортумберленд с норвежской деревней Квиллдал, где находится местная гидроэлектростанция. По заявлению компании National Grid, при полной мощности 1400 мегаватт импортированной гидроэнергии будет достаточно, чтобы обеспечить питание для 1,4 миллиона британских домов, помогая решить энергетический кризис.

Что ж, британцы известны своими традициями подводных кабелей ещё со времён Трансатлантического телеграфа середины 19 века.

3. Вслед за ростом цен на газ стоимость нефти также ползёт вверх. Уже почти достигнуты максимумы 2018 года – 82 доллара за баррель (пиковая цена за весь период после обвала летом 2014-го, когда нефть в последний раз стоила свыше 100 долларов).

Самое время пожалеть о провале проекта нефтерубля. Нефть на отечественных биржах в значимых объёмах так и не начали продавать:

https://t.me/crimsondigest/1328

Нефтеюань будет конкурировать с нефтедолларом, а нефтерубля вероятно не будет вообще или “Почему Россия так и не смогла превратить свою нефть в инструмент интернационализации рубля”.

Стоит напомнить, что столпами американского могущества, помимо авианосных групп, ФРС и Голливуда, является нефтедоллар. Если крайне грубо, то можно сказать, что до тех пор пока нефть продается в основном за доллары, это создает дополнительный спрос на доллары, что позволяет ФРС США и Минфину США невозбранно дополнительно (это не единственный но важный фактор) финансировать себя “из печатного станка”, а негативные последствия этих действий размазывать по всей планете, в том числе по России.

Кстати, за попытку выйти из этой системы Каддафи, например, просто убили. Чисто чтобы другим неповадно было. <…>

Вместо нефтедоллара (и прочих источников не-американского спроса на $) у нас, вероятно, будет нефте-юань, зерно-юань и т.д. Это создаст спрос на юани и передаст часть финансовых привилегий США (ну той самой “непомерной привилегии” доллара, о которой так ярко говорил Валери Жискар д’Эстен) в руки Китая.

Позитивный опыт с созданием ликвидного, физического (не бумажного) и влиятельного центра ценообразования – у Китая уже есть в виде Шанхайской биржи золота.

А почему Россия, которая вообще-то является важным продавцом нефти, газа и продовольствия на мировом рынке (то есть занимает более выгодную позицию, ибо продавец в большей степени может влиять на то где и в какой валюте производится ценообразование и расчеты) – не использует эти возможности для интернационализации рубля и для создания внешнего спроса на рубль?

Потому что это – НИКОМУ не интересно. Потому что гораздо интереснее бороться за дележ экспортных мощностей в Европу. Потому что интереснее запускать очередные “финансовые фьючерсы”, привязанные к американским фьючерсам на CME (это я про Мосбиржу). Потому что попытка запустить в Санкт-Петербурге биржевую площадку с российским маркерным сортом нефти и (в перспективе) расчетами за рубли – по сути провалилась, ибо это никому, даже среди государственных компаний (которые должны работать на стратегические интересы страны) это по большому счету оказалось не нужно. Им и так хорошо.

Платили “нефте-сеньораж” США, будем платить “нефте-сеньораж” Китаю. Се ля ви. Ибо всем пофиг, все заняты чем-то важным.